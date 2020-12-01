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الرئيسية | رياضة | نجم نانسي: اللعب مع "أسود الأطلس" حلم طفولة

نجم نانسي: اللعب مع "أسود الأطلس" حلم طفولة

نجم نانسي: اللعب مع "أسود الأطلس" حلم طفولة
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 00:35

أعرب اللاعب المغربي أمين باسي، نجم نانسي الفرنسي لكرة القدم، عن رغبته في الدفاع عن ألوان المنتخب الوطني.

وقال باسي لـ"فوتبول 365 أفريكا"، حين سئل عما إن كان يود الدفاع عن ألوان المنتخب المغربي أم الفرنسي، "أريد أن ألعب بقميص المغرب. لقد اتخذت هذا الاختيار، وأنا فخور به. ولد والداي بالمغرب، وسيكون من دواعي فخري أن أرتدي ألوان البلاد دوليا".

وكشف اللاعب ذاته عن تلقيه دعوة من قبل الناخب الوطني السابق هيرفي رونار من أجل اللعب مع "الأسود"، إذ قال: "تلقيت مكالمة ذات مرة من هيرفي رونار عندما كان مدربا، ومنذ ذلك الحين كان اتصالي الوحيد بالفريق الأولمبي أكثر من الفريق الأول".

وبخصوص المنافسة الشرسة التي تشهدها خطوط "الأسود" بعد اختيار حكيم زياش اللعب للمغرب عوض المنتخب الهولندي، كما هو حال مجموعة من اللاعبين مزدوجي الجنسية، وما إن كان ذلك سيؤثر عليه، أوضح باسي قائلا: "يمكن للمنتخب المغربي الاعتماد على خدمات الكثير من اللاعبين الموهوبين من البلدان الأوروبية، إذ يقوم المدرب باختياراته. وبالنسبة لي، كان حلم الطفولة أن ألعب في المنتخب الوطني".

وتابع قائلا: "إن الدفاع عن ألوان المغرب سيكون دافعا قويا لي ولأسرتي، وهذا يتطلب إحصائيات أفضل، حتى تكون هناك إمكانية العثور على ناد جيد. هذا هو هدفي الأول، لأنه كلما لعبت لفريق جيد زادت احتمالية استدعائك من طرف الطاقم التقني المشرف على قيادة المنتخب".

وكشف باسي أن هدفه خلال الموسم الحالي يتجلى في تسجيل العديد من الأهداف والمساهمة في أخرى، مؤكدا أن مستقبله مع نانسي سيستمر إلى نهاية عقده في يونيو القادم، على أن يهتم وكلاء أعماله بمستقبله، لاسيما عقب اهتمام أندية كثيرة من "الليغ 1" بخدماته خلال الانتقالات الماضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - footeux الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 01:24
هل برقوق اللاعب جيد يستهل الفريق الوطني ؟؟ هل مزواري اللاعب جيد ؟؟ هل تعرابت اللاعب يستحق اللعب مع المنتخب ؟؟؟ هل منديل اللاعب جيد يستحق اللعب مع المنتخب ؟؟ هل اللعب مع فريق أوروبي مقياس للعب مع المنتخب ؟؟؟ عندما يكون الفريق متكامل وله أتوماتيكيات الاعب الضعيف ممكن أن يلعب لكن أما الفريق الوطني يحتاج اللاعبين كبار مثل زياش و المرابط ....
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