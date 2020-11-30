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كُتّاب وآراء
المغربي "ديوب" يتألق أمام "نيم" بالدوري الفرنسي
حصد المغربي سفيان ديوب ثمار جهده وتألقه بقميص ناديه موناكو أمام نيم أولمبيك، خلال المباراة التي جمعتهما نهاية الأسبوع، ضمن منافسات الأسبوع الـ12 من الدوري الفرنسي "ليغ 1".
واختير اللاعب المغربي كثاني أفضل لاعب في المباراة بعدما قاد ناديه إلى تحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون رد أمام ضيفه نيم أولمبيك بملعب لويس الثاني، وهي المباراة التي قادها الحكم أنطوني جوتييه.
وتمكن ديوب، البالغ من العمر 20 سنة، من افتتاح حصة التهديف لفريقه في الدقيقة 19، بينما أضاف جيلسون مارتنز الهدف الثاني في الدقيقة 75، وأنهى كيفين فولاند المباراة بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 77.
وحصل اللاعب المغربي على تقييم كبير من مؤشر "هو سكوريد" بلغ 8.3 نقاط، بعدما نجح في تسديد كرتين خطيرتين باتجاه المرمى، كما بلغت نسبة نجاح تمريراته 89 في المائة، مع 3 مراوغات ناجحة.
ولم يقتصر دور ديوب على الأداء الهجومي، إذ تصدى لهجمتين للمنافس، وخرب هجمة أخرى عن طريق الدحرجة. وقد غادر أرضية الميدان في الدقيقة 83، تاركا مكانه لزميله ستيفان يوفيتيتش.
وبهذا الفوز، رفع موناكو رصيده من النقاط إلى 23، محتلا بذلك المركز الثاني بفارق نقطتين عن المتصدر باريس سان جيرمان، فيما احتل نيم المركز الـ15 بعد أن تجمد رصيده في 11 نقطة.