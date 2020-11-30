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الرئيسية | رياضة | تعليق في "أنستغرام" يجر اللاعب كافاني للتحقيق

تعليق في "أنستغرام" يجر اللاعب كافاني للتحقيق

تعليق في "أنستغرام" يجر اللاعب كافاني للتحقيق
هسبريس ـ د.ب.أ
الاثنين 30 نونبر 2020 - 16:35

بدأت تحقيقات بشأن منشور على وسائل التواصل الاجتماعي كتبه إدينسون كافاني، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، وقد يواجه اللاعب عقوبة الإيقاف من قبل الاتحاد الإنجليزي للعبة، وذلك بداعي أن المنشور حمل لغة تتسم بالعنصرية.

وبعد أن سجل كافاني ثنائية قاد بها مانشستر يونايتد إلى الفوز على ساوثهامبتون، بنتيجة 3 ـ 2 أمس الأحد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، أشاد به أحد متابعيه عبر تطبيق "أنستغرام"، وقد رد كافاني قائلا: "شكرا أيها الزنجي".

وبعدها جرى حذف المنشور، لكن هذا لا يعني أن كافاني سيفلت من عقوبة الإيقاف 3 مباريات على الأقل، إذ أن الكلمة نفسها استخدمها لويس سواريز في عام 2011، عندما كان مهاجما بليفربول، وذلك لدى حديثه عن باتريس إيفرا لاعب مانشستر يونايتد حينذاك، وتلقى عقوبة الإيقاف 8 مباريات.

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