24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:40
|08:10
|13:21
|15:59
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- عندما تحدث الملك الراحل الحسن الثاني لأول مرة إلى صحافي مغربي
- نيطع القايم تثمّن تراث يهود المغرب في أغان جديدة
- إقبال على زيت الزيتون
- محنة سيدة مسنة
- توقف "نقل الجامعة" يغضب الطلبة في ابن الطيب
التساقطات الثلجية تعمق "المعاناة الشتوية" لأساتذة في مناطق جبلية (5.00)
بين "إف 16" و"سوخوي" .. مكامن ضعف القوّات الجوية للجزائر (5.00)
دبلوماسية المملكة تفلح في توحيد برلمان ليبيا بعد أعوام من الانقسام (5.00)
مؤاخذات أوروبية تدفع السلطات الجزائرية إلى التخبط في مأزق حقوقي (5.00)
- طول فترة غياب الرئيس يحبس أنفاس الشعب والعساكر في الجزائر - (157)
- إقبال على التدريس في الأكاديميات يسائل "الذين فُرض عليهم التعاقد" - (68)
- بين "إف 16" و"سوخوي" .. مكامن ضعف القوّات الجوية للجزائر - (63)
- شكيب: لقاح الصين موثوق .. والتجارب السريرية بالمغرب إيجابية - (58)
- معركة "الدبلوماسية الخرائطية" تخدم قضية الوحدة الترابية في المغرب - (37)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تعليق في "أنستغرام" يجر اللاعب كافاني للتحقيق
بدأت تحقيقات بشأن منشور على وسائل التواصل الاجتماعي كتبه إدينسون كافاني، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، وقد يواجه اللاعب عقوبة الإيقاف من قبل الاتحاد الإنجليزي للعبة، وذلك بداعي أن المنشور حمل لغة تتسم بالعنصرية.
وبعد أن سجل كافاني ثنائية قاد بها مانشستر يونايتد إلى الفوز على ساوثهامبتون، بنتيجة 3 ـ 2 أمس الأحد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، أشاد به أحد متابعيه عبر تطبيق "أنستغرام"، وقد رد كافاني قائلا: "شكرا أيها الزنجي".
وبعدها جرى حذف المنشور، لكن هذا لا يعني أن كافاني سيفلت من عقوبة الإيقاف 3 مباريات على الأقل، إذ أن الكلمة نفسها استخدمها لويس سواريز في عام 2011، عندما كان مهاجما بليفربول، وذلك لدى حديثه عن باتريس إيفرا لاعب مانشستر يونايتد حينذاك، وتلقى عقوبة الإيقاف 8 مباريات.