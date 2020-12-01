دراجات النادي الملكي تتضامن مع الجيش بالكركرات

إبراهيم مغراوي من مراكش

نظم فرع مراكش للنادي الملكي للدراجات النارية زيارة ميدانية إلى المعبر الحدودي الكركرات، للتعبير عن التضامن مع القوات المسلحة الملكية والتشبث بالسلم في هذه المنطقة.

رشيد جلال، رئيس فرع مراكش لهذا النادي، أوضح أن الانطلاقة كانت من مدينة مراكش يوم السبت الماضي إلى الحاضرة الصحراوية الداخلة، التي تم الوصول إليها في اليوم نفسه، موردا: "قطعنا الكيلومترات الفاصلة بين المدينتين في يوم واحد".

وفي تصريح للجريدة الإلكترونية هسبريس، واصل جلال: "قطعنا المساحة الفاصلة بين مدينة كلميم والعيون تحت التساقطات المطرية وموجة من البرد"، مشيرا إلى أن هذه الزيارة لقيت ترحابا على مستوى كل المدن التي تم المرور منها.

واستطرد المتحدث ذاته: "حين وصلنا إلى المعبر الحدودي الكركرات شاركنا مجموعة من المواطنين وقفات رمزية نظمت تضامنا مع القوات المسلحة المغربية"، مضيفا: "نرمي من خلال هذه المبادرة إلى التعبير عن تشبثنا بوحدتنا الوطنية، وإشادتنا بقوة دولتنا التي صبرت صبر أيوب على تحرشات قطاع الطرق".

وخلال عودة الدراجين من زيارة المعبر الحدودي الكركرات توقف الموكب، الإثنين، بمدينة سيدي إفني، في انتظار مواصلة المسير نحو عاصمة النخيل.