24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/12/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4008:1113:2115:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. دبلوماسية المملكة تضع الدولة الليبية على سكة وحدة المؤسسات‬ (5.00)

  2. "البوليساريو" تخشى تحرك المغرب لضم أراضٍ خلف الجدار العازل (5.00)

  3. أعناق آلاف المجازين والعاطلين تشرئب إلى لوائح "مباريات المتعاقدين" (5.00)

  4. أخطار سخانات الغاز (5.00)

  5. العثماني: فتح القنصليات وعملية "الكركرات" يُقبران المشروع الانفصالي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | رياضة | دراجات النادي الملكي تتضامن مع الجيش بالكركرات

دراجات النادي الملكي تتضامن مع الجيش بالكركرات

دراجات النادي الملكي تتضامن مع الجيش بالكركرات
إبراهيم مغراوي من مراكش
الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 11:15

نظم فرع مراكش للنادي الملكي للدراجات النارية زيارة ميدانية إلى المعبر الحدودي الكركرات، للتعبير عن التضامن مع القوات المسلحة الملكية والتشبث بالسلم في هذه المنطقة.

رشيد جلال، رئيس فرع مراكش لهذا النادي، أوضح أن الانطلاقة كانت من مدينة مراكش يوم السبت الماضي إلى الحاضرة الصحراوية الداخلة، التي تم الوصول إليها في اليوم نفسه، موردا: "قطعنا الكيلومترات الفاصلة بين المدينتين في يوم واحد".

وفي تصريح للجريدة الإلكترونية هسبريس، واصل جلال: "قطعنا المساحة الفاصلة بين مدينة كلميم والعيون تحت التساقطات المطرية وموجة من البرد"، مشيرا إلى أن هذه الزيارة لقيت ترحابا على مستوى كل المدن التي تم المرور منها.

واستطرد المتحدث ذاته: "حين وصلنا إلى المعبر الحدودي الكركرات شاركنا مجموعة من المواطنين وقفات رمزية نظمت تضامنا مع القوات المسلحة المغربية"، مضيفا: "نرمي من خلال هذه المبادرة إلى التعبير عن تشبثنا بوحدتنا الوطنية، وإشادتنا بقوة دولتنا التي صبرت صبر أيوب على تحرشات قطاع الطرق".

وخلال عودة الدراجين من زيارة المعبر الحدودي الكركرات توقف الموكب، الإثنين، بمدينة سيدي إفني، في انتظار مواصلة المسير نحو عاصمة النخيل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - صحاب لماطر الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 11:24
تحية ماطرية من مراكش واخا أنا عندي غير موطور 125 cc ولكن المعنى كاينة فالقلب . ماكرهنا حتى حنا شي موطور ديال عشرين مليون بحال لي عند هاد لخوت . ولكن ان شاء الله الناس راه ولات كتسافر غير بسي 90 ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
2 - وجدي مغربي صحراوي حر الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 11:39
نحن في وجدة مستعدون للقيام بمسيرة نحو الكركرات لمساندة قواتنا المسلحة الملكية ضد قطاع الطرق المرتزقة. نحن في انتظار إشارة واحدة من قائدنا الأعلى للزحف نحو المعبر و تطهيرها من الخونة اللذين ارتموا في أحضان كابرانات فرنسا العجزة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.