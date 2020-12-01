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كُتّاب وآراء
كورونا يفرض ميثاقا إعلاميا جديدا في البطولة
أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن الميثاق الإعلامي للبطولة الاحترافية INWI الخاص بموسم 2020-2021.
ووفق بنود هذا الميثاق سيسمح بالولوج إلى الملاعب فقط للمسؤولين الإعلاميين للفريقين المتنافسين، وكذا مصوري الفريقين والمنسق الإعلامي للجامعة الملكية لكرة القدم؛ على أن يكون المسؤول الإعلامي للفريق المستقبل هو المسؤول عن التنظيم الجيد للمباراة.
وشدد الميثاق على أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة SNRT ستكون هي الناقلة لمباريات البطولة، إذ ستأخذ التصريحات الرسمية التي تعقب المباراة. "وهذه العملية ستعوض الندوة الصحافية للمدربين، وسيتم نقلها مباشرة بعد نهاية المباراة".
كم نبه الميثاق إلى أن عدم إدلاء أحد المدربين بالتصريح بعد المباراة "سيعتبر كغياب عن الندوة الصحافية التي تعقب المباراة، وستطبق عليه مذكرة كل من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الوطنية لكرة القدم للأندية الاحترافية، الموجهة إلى الأندية بتاريخ 10 فبراير 2016 تحت عدد 938".