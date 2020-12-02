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الرئيسية | رياضة | الرجاء يركز على مواجهة الفتح في مدينة الجديدة

الرجاء يركز على مواجهة الفتح في مدينة الجديدة

الرجاء يركز على مواجهة الفتح في مدينة الجديدة
هسبورت ـ عبد الله العلوي
الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 13:09

استقر نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم في مدينة الجديدة للدخول ضمن معسكر إعدادي، من أجل التركيز على المباراة التي ستجمع "الفريق الأخضر"، مستهل البطولة الاحترافية 2021/2020، ضد نادي اتحاد الفتح الرياضي الرباطي.

وسيسافر "النسو" إلى العاصمة الرباط يوم الأحد المقبل، مباشرة من مدينة الجديدة، حيث سيقام لقاء الرجاء والفتح في السابعة والنصف مساء بملعب ولي العهد الأمير مولاي الحسن.

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1 - BOULEVARD de HAMID الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 13:27
الفوز بالبطولة يبدا من الآن لامجال للمفاجات نعم للتسيير الجيد المبني على الدراسة نعم للفرجة والمتعة .
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