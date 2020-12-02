الرجاء يركز على مواجهة الفتح في مدينة الجديدة

هسبورت ـ عبد الله العلوي

استقر نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم في مدينة الجديدة للدخول ضمن معسكر إعدادي، من أجل التركيز على المباراة التي ستجمع "الفريق الأخضر"، مستهل البطولة الاحترافية 2021/2020، ضد نادي اتحاد الفتح الرياضي الرباطي.

وسيسافر "النسو" إلى العاصمة الرباط يوم الأحد المقبل، مباشرة من مدينة الجديدة، حيث سيقام لقاء الرجاء والفتح في السابعة والنصف مساء بملعب ولي العهد الأمير مولاي الحسن.