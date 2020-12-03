24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:42
|08:13
|13:22
|15:59
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حصار الثلوج
- الكركرات ترسمُ الخطاب الرسمي للمملكة حيال مزاجية حُكام الجزائر
- أكاديمية تنفي نجاح متغيب في امتحانات الأساتذة
- هل تكسب "الداخلية" رهان التسجيل باللوائح الانتخابية "زمن كورونا"؟
- مغاربة وثمن اللقاح
الكركرات ترسمُ الخطاب الرسمي للمملكة حيال مزاجية حُكام الجزائر (5.00)
الإضرابات تشل مدارس المملكة .. المحتجون يطالبون الوزارة بالحوار (5.00)
"زيارات إنسانية" تنعش الآمال بقرب إطلاق سراح "معتقلي الريف" (5.00)
- السرطان ينهي حياة اللاعب المغربي محمد أبرهون - (81)
- الإضرابات تشل مدارس المملكة .. المحتجون يطالبون الوزارة بالحوار - (80)
- الكركرات ترسمُ الخطاب الرسمي للمملكة حيال مزاجية حُكام الجزائر - (52)
- هذه دبّابات مدمّرة تحصّن الخطوط الأمامية للقوات المسلحة الملكية - (45)
- العرايشي لا يستبعد بيع "دوزيم" ويرمي مشاكل الإعلام إلى الحكومة - (35)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
3 أندية إيطالية ترغب في التعاقد مع الكواكبي
خطف الدولي المغربي الأولمبي الأسبق حمزة الكواكبي، مدافع إف سي سودتيرول، اهتمام ثلاثة أندية تمارس بالقسم الممتاز بالكالشيو ورغبتها في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وحسب مصادر إيطالية، فإن أندية سامبدوريا وجنوة وأودينيزي ترغب في التعاقد مع مدافع نادي بولونيا الإيطالي المعار حاليا لنادي سودتيرول خلال الانتقالات الشتوية، وذلك لتقوية خطها الخلفي.
وترغب الأندية سالفة الذكر في التعاقد مع الكواكبي عقب عروضه الكبيرة في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي "Serie C"، بعدما شارك هذا الموسم في 12 مباراة سجل خلالها هدفين وساهم في احتلال فريقه المركز الثاني في الدوري بعدد النقاط نفسه الذي حصل عليه المتصدر بادوفا.
ولد حمزة الكواكبي يوم 22 مايو 1998 في بنتيفوليو بالقرب من بولونيا، ويبلغ طوله 185 سم ووزنه المثالي 80 كيلوغرامًا، ويملك قدما يمنى قوية. كما أنه مدافع متمكن ومرن تكتيكيا؛ إذ يمكن استخدامه كظهير أيمن، سواء كمدافع مركزي أو كلاعب خط وسط يميني، مع ما يتميز به من دعم هجومي.
وبدأت مغامرة اللاعب حمزة الكواكبي مع المنتخب الوطني في مارس 2017 بعدما تم استدعاؤه للمباراة الودية المزدوجة لمنتخب تحت 20 سنة ضد غامبيا.