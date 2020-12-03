3 أندية إيطالية ترغب في التعاقد مع الكواكبي

أوعنا بلعيد

خطف الدولي المغربي الأولمبي الأسبق حمزة الكواكبي، مدافع إف سي سودتيرول، اهتمام ثلاثة أندية تمارس بالقسم الممتاز بالكالشيو ورغبتها في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وحسب مصادر إيطالية، فإن أندية سامبدوريا وجنوة وأودينيزي ترغب في التعاقد مع مدافع نادي بولونيا الإيطالي المعار حاليا لنادي سودتيرول خلال الانتقالات الشتوية، وذلك لتقوية خطها الخلفي.

وترغب الأندية سالفة الذكر في التعاقد مع الكواكبي عقب عروضه الكبيرة في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي "Serie C"، بعدما شارك هذا الموسم في 12 مباراة سجل خلالها هدفين وساهم في احتلال فريقه المركز الثاني في الدوري بعدد النقاط نفسه الذي حصل عليه المتصدر بادوفا.

ولد حمزة الكواكبي يوم 22 مايو 1998 في بنتيفوليو بالقرب من بولونيا، ويبلغ طوله 185 سم ووزنه المثالي 80 كيلوغرامًا، ويملك قدما يمنى قوية. كما أنه مدافع متمكن ومرن تكتيكيا؛ إذ يمكن استخدامه كظهير أيمن، سواء كمدافع مركزي أو كلاعب خط وسط يميني، مع ما يتميز به من دعم هجومي.

وبدأت مغامرة اللاعب حمزة الكواكبي مع المنتخب الوطني في مارس 2017 بعدما تم استدعاؤه للمباراة الودية المزدوجة لمنتخب تحت 20 سنة ضد غامبيا.