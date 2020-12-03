ترشيح حمد الله وبنعطية لنيل جائزة كروية مميزة

أوعنا بلعيد

رشح المغربيان مهدي بنعطية، مدافع الدحيل القطري، وعبد الرزاق حمد الله، مهاجم النصر السعودي، للمنافسة على نيل جائزة أفضل لاعب من شمال إفريقيا يمارس في غرب القارة الآسيوية.

وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن قائمة ضمت ثمانية لاعبين من شمال إفريقيا للمنافسة على اختيار أحدهم كأفضل نجم من شمال إفريقيا من خلال التصويت.

وينافس الثنائي المغربي حمد الله ومهدي بنعطية كلا من بغداد بونجاح، لاعب السد، ورايس مبولحي، لاعب الاتفاق، وأحمد حجازي، لاعب الاتحاد، ونعيم سليتي، لاعب الاتفاق، وياسين ابراهيمي، لاعب الريان، ويوسف المساكني، لاعب الدحيل.

وأوضح الاتحاد الآسيوي أن حمد الله شكّل حالة فريدة بملاعب غرب آسيا بعد العروض الكبيرة التي قدّمها مع النصر محليا وقاريا وتتويجه بلقب هدّاف الدوري السعودي مرّتين متتاليتين.

ويملك الثنائي المغربي مهدي بنعطية وعبد الرزاق حمد الله حظوظا كبيرة للتويج بهذه الجائزة الفردية المرموقة، على الرغم من المنافسة الشرسة من قبل بقية النجوم، وعلى رأسهم المهاجم بغداد بونجاح، لاعب السد، ويوسف المساكني، نجم الدحيل.