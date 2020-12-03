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كُتّاب وآراء
الزمالك المصري يحتفي بعودة المغربي حميد أحداد
يراهن الطاقم التقني لنادي الزمالك لكرة القدم على خدمات المغربي حميد أحداد، وذلك عقب العروض الكبيرة التي قدمها معارا لفريق الرجاء الرياضي الذي رغب في شراء عقده بشكل نهائي غير أن الإدارة السابقة للأبيض المصري لم تتوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص مع نظيرتها المغربية.
ووصل المهاجم السابق لنادي الدفاع الحسني الجديدي إلى القاهرة، الأربعاء، للانتظام مع المجموعة تأهبا لخوض منافسات الموسم الجديد، لا سيما وأنه سيظفر بدقائق لعب أكثر بعدما قدم مردودا متميزا مع الرجاء أجبر الطاقم التقني للزمالك على التمسك بعودته.
ووجد أحداد في استقباله باسم زيادة، القائم بأعمال مدير العلاقات العامة داخل نادي الزمالك، على أن ينضم إلى تداريب الفريق استعدادا للمنافسات المقبلة لتعويض الخروج المفاجئ يوم أمس الثلاثاء من نصف نهائي الكأس على يد طلائع الجيش عقب الهزيمة بثلاثة أهداف لهدف واحد.
واختار مسؤولو الزمالك صفحة ناديهم الرسمية على الموقع الاجتماعي "فيسبوك" للكشف على قائمة الفريق الرسمية للموسم الجديد، التي عرفت وجود الثلاثي المغربي حميد أحداد وأشرف بنشرقي ومحمد أوناجم.