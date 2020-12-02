النصر يوضح حقيقة خصم نصف راتب "حمد الله"

هسبريس من الرباط

فند نادي النصر السعودي لكرة القدم الشائعات المتداولة حول تغريم الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله بسبب زيادة وزنه مؤخرا وتأثير ذلك على مردوده الفني والتقني داخل أرضية الملعب.

ونفى مصدر مسؤول في إدارة الفريق السعودي شائعات تغريم المهاجم حمد الله نظرا لزيادة وزنه، مشيرا إلى أن الموضوع مجرد إشاعات مضحكة.

وترددت أنباء بأن إدارة النصر وجهت إنذارا للمهاجم عبد الرزاق حمد الله بخصم 50% من راتبه الشهري (نحو 2.5 مليون ريال سعودي، ما يقارب 670 ألف دولار) بسبب الزيادة المفرطة في وزنه، حيث زاد عن الفترة الماضية بنحو 7 كيلوغرامات، وهو ما أثر على أدائه في المباريات الأخيرة التي شارك فيها بعد إجازته في المغرب.

وأوضح المصدر النصراوي أن مثل هذه الأخبار لا يعلم كيف يتم تصديقها، ودعا وسائل الإعلام إلى إبعاد هؤلاء الأشخاص لأنهم يؤثرون سلبا على مصداقية الأخبار، مبرزا أن إدارة فريقه تعمل باحترافية وهي مقبلة على مرحلة بناء جديدة، كاشفا وجود أشخاص لا يرغبون في نجاح ناديه الذي يشكل عائلة متكاثفة، مشددا على أن مثل هذه الأمور لن تؤثر على اللاعبين.

وفي سياق منفصل، أوضح موقع "مكة" أن إدارة النصر لم تبد أي رغبة في تجديد التعاقد مع اللاعب المغربي نور الدين مرابط، مبرزا أن النادي يدرس إمكانية جلب المهاجم البرازيلي بصفوف فريق جيانجسو الصيني أليكس تيكسيرا كبديل له، على أن يتم التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وهو اللاعب الذي ارتبط اسمه بنادي الهلال في وقت سابق.