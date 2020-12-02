24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/12/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4108:1213:2215:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الكركرات ترسمُ الخطاب الرسمي للمملكة حيال مزاجية حُكام الجزائر (5.00)

  2. جامعي ينبه إلى خطر اليساريين على مصالح المغرب لدى أمريكا (5.00)

  3. النظام الجزائري.. اختناق تاريخي (5.00)

  4. موافقة بريطانية طارئة على لقاح "بيونتيك وفايزر" (5.00)

  5. إسرائيل تحوّل إلى الفلسطينيين أكثر من مليار دولار (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | رياضة | النصر يوضح حقيقة خصم نصف راتب "حمد الله"

النصر يوضح حقيقة خصم نصف راتب "حمد الله"

النصر يوضح حقيقة خصم نصف راتب "حمد الله"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 20:20

فند نادي النصر السعودي لكرة القدم الشائعات المتداولة حول تغريم الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله بسبب زيادة وزنه مؤخرا وتأثير ذلك على مردوده الفني والتقني داخل أرضية الملعب.

ونفى مصدر مسؤول في إدارة الفريق السعودي شائعات تغريم المهاجم حمد الله نظرا لزيادة وزنه، مشيرا إلى أن الموضوع مجرد إشاعات مضحكة.

وترددت أنباء بأن إدارة النصر وجهت إنذارا للمهاجم عبد الرزاق حمد الله بخصم 50% من راتبه الشهري (نحو 2.5 مليون ريال سعودي، ما يقارب 670 ألف دولار) بسبب الزيادة المفرطة في وزنه، حيث زاد عن الفترة الماضية بنحو 7 كيلوغرامات، وهو ما أثر على أدائه في المباريات الأخيرة التي شارك فيها بعد إجازته في المغرب.

وأوضح المصدر النصراوي أن مثل هذه الأخبار لا يعلم كيف يتم تصديقها، ودعا وسائل الإعلام إلى إبعاد هؤلاء الأشخاص لأنهم يؤثرون سلبا على مصداقية الأخبار، مبرزا أن إدارة فريقه تعمل باحترافية وهي مقبلة على مرحلة بناء جديدة، كاشفا وجود أشخاص لا يرغبون في نجاح ناديه الذي يشكل عائلة متكاثفة، مشددا على أن مثل هذه الأمور لن تؤثر على اللاعبين.

وفي سياق منفصل، أوضح موقع "مكة" أن إدارة النصر لم تبد أي رغبة في تجديد التعاقد مع اللاعب المغربي نور الدين مرابط، مبرزا أن النادي يدرس إمكانية جلب المهاجم البرازيلي بصفوف فريق جيانجسو الصيني أليكس تيكسيرا كبديل له، على أن يتم التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وهو اللاعب الذي ارتبط اسمه بنادي الهلال في وقت سابق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.