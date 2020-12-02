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الرئيسية | رياضة | حكيم زياش يطمح إلى معانقة لقب "البريميرليغ"

حكيم زياش يطمح إلى معانقة لقب "البريميرليغ"

حكيم زياش يطمح إلى معانقة لقب "البريميرليغ"
أوعنا بلعيد
الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 09:07

كشف الدولي المغربي حكيم زياش عن طموحه الحالي مع ناديه تشيلسي لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد، وذلك عقب العروض المتميزة التي بات يقدمها الفريق بعد بداية متعثرة في البريميرليغ.

وقال المايسترو المغربي متحدثا لصحيفة الديلي تلغراف: "بالطبع عليك دائمًا أن تؤمن بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يبدأ بالإيمان به ثم العمل بجد كل يوم، لكن عليك أن تصدق أنه ممكن، وأعتقد أن هذا ما نقوم به. نحن نصدق ذلك، وفي نهاية الموسم سنرى نتيجة ما نقوم به".

وأضاف: "أشعر بأنني في حالة جيدة (في تشيلسي)، أشعر بأنني في بيتي، وهذه الأشياء هي الأهم عند اللعب على أرض الملعب. أنا أعرف دائمًا ما يمكنني فعله. ما زلت أثق بنفسي، أنا هادئ في رأسي. أومن بأن كل الأشياء الأخرى ستأتي من تلقاء نفسها".

ومنذ البداية الأولى لحكيم زياش، حقق تشيلسي ستة انتصارات متتالية في جميع المسابقات، وكان النجم المغربي مذهلا منذ ظهوره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتمت مقارنته بالفعل بإيدن هازارد وكيفين دي بروين.

وقاد النجم المغربي فريقه تشلسي إلى احتلال المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة بعد مرور عشر جولات، بفارق نقطتين فقط عن صاحبي الصدارة توتنهام وليفربول. كما لم يتعرض رفقة ناديه للهزيمة في 14 مباراة على التوالي في مختلف المسابقات.

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