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الرئيسية | رياضة | الرجاء يستأنف كأس محمد السادس يوم 11 يناير‎

الرجاء يستأنف كأس محمد السادس يوم 11 يناير‎

الرجاء يستأنف كأس محمد السادس يوم 11 يناير‎
هسبريس من الرباط
الخميس 03 دجنبر 2020 - 10:30

حدّد الاتحاد العربي لكرة القدم موعد مباراة إياب دور نصف نهاية كأس محمد السادس للأندية الأبطال في كرة القدم، والتي ستجمع الرجاء البيضاوي والإسماعيلي المصري.

وأعلن الاتحاد العربي على موقعه الرسمي أن المباراة ستجرى على أرضية الملعب التابع للمركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء يوم 11 يناير المقبل.

وقد عرفت مقابلة الذهاب تفوّق الإسماعيلي المصري على الرجاء الرياضي البيضاوي بهدف دون رد، عن طريق التونسي فخر الدين بن يوسف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - يوسف الخميس 03 دجنبر 2020 - 10:38
إذا انهزم الرجاء لا قدر الله فاعلم أن مصدر قوته في جمهوره الغائب عن المساندة وهذا أمر غير سليم لأن الإعتماد على الجمهور لخلق التفوق سيجر خيبات متتالية على الفرق المغربية المريضة أصلا من حيث الأزمات المالية والمادية وسوء التسيير
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5
2 - بركاني الخميس 03 دجنبر 2020 - 11:02
الرجاء أصبحت ضعيفة و الفرق المصرية تعطي الدروس للفرق المغربية
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-1
3 - ابو عمر - المصرى الخميس 03 دجنبر 2020 - 11:14
نود مشاهدة مبارة ممتعة بين الفريقين الاشقاء


ومبروك لمن يقدم الاجتهاد والاخلاق الرياضية والعمل الجاد لخطف التاهل

وشكرااا
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7
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