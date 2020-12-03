الرجاء يستأنف كأس محمد السادس يوم 11 يناير‎

هسبريس من الرباط

حدّد الاتحاد العربي لكرة القدم موعد مباراة إياب دور نصف نهاية كأس محمد السادس للأندية الأبطال في كرة القدم، والتي ستجمع الرجاء البيضاوي والإسماعيلي المصري.

وأعلن الاتحاد العربي على موقعه الرسمي أن المباراة ستجرى على أرضية الملعب التابع للمركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء يوم 11 يناير المقبل.

وقد عرفت مقابلة الذهاب تفوّق الإسماعيلي المصري على الرجاء الرياضي البيضاوي بهدف دون رد، عن طريق التونسي فخر الدين بن يوسف.