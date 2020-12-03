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كُتّاب وآراء
بيليه يودع الأسطورة مارادونا: "أحبك يا دييغو"
كتب أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي الخميس: "أحبك يا دييغو" في رسالة منه إلى الأسطورة الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا "الصديق العظيم" و"العبقري الذي سحر العالم" الذي توفي قبل أسبوع.
ومن الشائع في البرازيل عند الطائفة الكاثوليكية التي ينتمي لها بيليه الإشادة بالشخص المتوفى في ذكرى مرور أسبوع على وفاته خلال "قداس اليوم السابع".
وغالبا ما يتم الاختلاف حول من هو اللاعب الأعظم عبر التاريخ بين اللاعبين، لكن بيليه أكد عبر صفحته على "انستغرام" أن الأرجنتيني كان لاعبا لا يعلى عليه.
وقال "الجوهرة السوداء" الحاصل على كأس العالم ثلاث مرات مع منتخب بلاده: "سيكون العالم أفضل بكثير إذا قللنا مقارنة بعضنا ببعض وبدأنا نعجب أكثر ببعضنا. لذا، أريد أن أقول إنك أبعد من المقارنة".
ونشر بيليه سطوره هذه مع سلسلة من الصور التي تجمعه بمارادونا.
وكتب "تميزت رحلتك بالصدق. كنت دائما واضحا. وبطريقتك الفريدة والمميّزة، علمتنا أن علينا أن نحب ونقول "أحبك" في كثير من الأحيان (...) رحيلك السريع لم يسمح لي أن أقول ذلك لك، لذلك سوف أكتب فقط: أحبك، دييغو".