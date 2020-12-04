خمس حالات "كورونا" تتسلل إلى "المغرب الفاسي"

هسبريس من الرباط

توصلت إدارة المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم، أمس الخميس، بنتائج الاختبارات النهائية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، التي خضعت لها مكونات الفريق.

وأثبتت النتائج تسجيل 5 حالات في صفوف الفريق، حالتين في صفوف الطاقم التدريبي، 3 حالات في صفوف لاعبي الأمل.