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الرئيسية | رياضة | خمس حالات "كورونا" تتسلل إلى "المغرب الفاسي"

خمس حالات "كورونا" تتسلل إلى "المغرب الفاسي"

خمس حالات "كورونا" تتسلل إلى "المغرب الفاسي"
هسبريس من الرباط
الجمعة 04 دجنبر 2020 - 00:36

توصلت إدارة المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم، أمس الخميس، بنتائج الاختبارات النهائية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، التي خضعت لها مكونات الفريق.

وأثبتت النتائج تسجيل 5 حالات في صفوف الفريق، حالتين في صفوف الطاقم التدريبي، 3 حالات في صفوف لاعبي الأمل.

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1 - عز الدين الإفريقي الجمعة 04 دجنبر 2020 - 01:16
ضربة موجعة وصدمة قوية يتلقاها الجمهور الماصوي في بداية الموسم الجديد بسبب الحالات المصابة بفيروس كورونا ويرجع هذا للتهور والاستهتار بالتدابير الوقائية ، وضرب في العمق البداية الموفقة التي كان ينتظرها الجمهور... متمنياتنا بالشفاء العاجل للجميع..والله يحد الباس ويرفع علينا الوباء.
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