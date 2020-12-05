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الرئيسية | رياضة | مدرب أولمبيك الفرنسي يستنجد بخدمات شاذلي

مدرب أولمبيك الفرنسي يستنجد بخدمات شاذلي

مدرب أولمبيك الفرنسي يستنجد بخدمات شاذلي
أوعنا بلعيد
السبت 05 دجنبر 2020 - 00:35

استنجد الفرنسي جيروم أربينون، مدرب نيم أولمبيك لكرة القدم، بخدمات نسيم شاذلي، مهاجم المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة؛ وذلك لتعويض غياب مجموعة من لاعبي الفريق الأول بداعي الإصابة.

واختار المدرب الفرنسي لاعبه المغربي البالغ من العمر 19 سنة ليكون ضمن قائمة الفريق الأول التي يراهن عليها في المقبل من المباريات، لاسيما عقب إصابة 7 لاعبين؛ ويتعلق الأمر ببابلو مارتينيز، وبيرجر ميلينج، ولوكاس بودايس (كوفيد)، وكريم عريبي، ولوكاس دو، وأنتوني بريانسون، والمغربي الآخر ياسين بن راحو.

وينتظر الطاقم التقني لنادي نيم أولمبيك من ياسين شاذلي تقديم أداء متميز في الخط الأمامي عقب العروض المقنعة التي بصم عليها رفقة الفريق الثاني، وهو ما دفع المدرب إلى اختياره ضمن القائمة التي لعبت أمام مارسيليا، الجمعة، ضمن الأسبوع الثالث عشر بملعب "ديس كوستيريس".

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