لامبارد يراهن على تألق زياش أمام ليدز يونايتد

أوعنا بلعيد

يراهن الإنجليزي فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي لكرة القدم، على خدمات الدولي المغربي حكيم زياش؛ وذلك لقيادة المجموعة إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الضيف ليدز يونايتد، السبت، ضمن الأسبوع الـ11 برسم الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي المباراة التي سيحتضنها ملعب "ستامفورد بريدج".

وبات صانع الألعاب المغربي في قمة جاهزيته البدنية والذهنية، لاسيما أنه لم يلعب بشكل أساسي في المباراة الأخيرة أمام إشبيلية الإسباني ضمن مسابقة دوري الأبطال الأوروبية، إذ قرر المدرب فرانك لامبارد عدم إشراكه منذ الدقيقة الأولى خشية إرهاقه ولتمتيعه ببعض الراحة.

وأمام العملاق الأندلسي، في الجولة الخامسة برسم دوري "ذات الأذنين"، دخل الجناح المغربي فقط في الدقيقة 67، بدلًا من ماتيو كوفاسيتش. ووفقًا لمدرب البلوز، الذي أراد توضيح أسباب اختياره، كان هذا القرار مدفوعًا بشكل أساسي بالحرص على تجنيب لاعبه المغربي الإرهاق قليلا حتى يكون في أتم جاهزيته خلال المقبل من مواعيد.

وقال لامبارد متحدثا لوسائل الإعلام: "أحد الأسباب وراء عدم لعب زياش كأساسي أمام إشبيلية هو الجدول المزدحم. يلعب اللاعبون عدة مرات في الأسبوع ويحتاجون إلى الراحة.. ثم يسمح للاعبين الآخرين الذين يتدربون بجد بالحصول على وقت اللعب الذي يستحقونه".

ومن المرتقب أن يلعب زياش أساسيا أمام الضيف ليدز يونايتد، لاسيما أنه أصبح من أبرز مفاتيح اللعب لدى الطاقم التقني، إذ خطف الأضواء من بقية رفاقه منذ ظهوره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم يتعرض رفقة ناديه للهزيمة في 15 مباراة على التوالي في مختلف المسابقات.