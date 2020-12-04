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الرئيسية | رياضة | ‪ملتمس بإطلاق اسم أبرهون على ملعب سانية الرمل

‪ملتمس بإطلاق اسم أبرهون على ملعب سانية الرمل

‪ملتمس بإطلاق اسم أبرهون على ملعب سانية الرمل
هسبريس من تطوان
الجمعة 04 دجنبر 2020 - 19:20

تقدم محمد رضوان الغازي، رئيس نادي المغرب أتلتيك تطوان، بملتمس إلى محمد ادعمار، رئيس المجلس الجماعي بـ"الحمامة البيضاء"، قصد تسمية ملعب سانية الرمل باسم اللاعب الدولي محمد أبرهون، الذي وافته المنية مؤخرا بعد صراع طويل مع مرض عضال لم ينفع معه علاج.

وجاء في الرسالة، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، أن هذه الخطوة تأتي "في إطار الاعتراف بابن مدينة تطوان البار باعتباره نموذجا يحتذى به أخلاقيا وإنسانيا ورياضيا، وأحد صانعي الفرجة وتاريخ الفريق الرياضي".

وكان اللاعب المغربي محمد أبرهون فارق الحياة بعد معاناة مع مرض السرطان الذي أصيب به قبل أشهر، عن سن يناهز 31 سنة، بعدما تدرج في فئات المغرب التطواني، ولعب للفريق الأول وتوج معه بلقبين في البطولة الاحترافية قبل أن يخوض تجارب احترافية بالبرتغال وتركيا.

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