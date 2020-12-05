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الرئيسية | رياضة | أشرف بنشرقي يتشبث بالبقاء مع الزمالك المصري

أشرف بنشرقي يتشبث بالبقاء مع الزمالك المصري

أشرف بنشرقي يتشبث بالبقاء مع الزمالك المصري
أوعنا بلعيد
السبت 05 دجنبر 2020 - 02:16

‪ حسم الدولي المغربي أشرف بنشرقي موقفه بالاستمرار مع ناديه الحالي الزمالك المصري بعدما أشيع مؤخرا خروجه لخوض تجربة احترافية جديدة خلال الميركاتو المقبل.

ونفى مصدر مقرب من المهاجم السابق لفريقي الوداد والمغرب الفاسي صحة التقارير التي أشارت إلى طلب بنشرقي الرحيل عن صفوف الزمالك، مؤكدا استمرار اللاعب مع المجموعة خلال الفترة المقبلة.

بدوره أكد الدولي المصري ولاعب الزمالك الأسبق أشرف قاسم، الذي بات عضوا في اللجنة المؤقتة التي تدير شؤون النادي الأبيض بعد إيقاف الرئيس مرتضى منصور لأربع سنوات وتقديم مكتب إدارته الاستقالة، من خلال تصريح صحافي، أن بنشرقي لم يطلب الرحيل، وأنه مستمر مع الفريق، وسيتوصل بكامل مستحقاته المالية مع زملائه.

وكان الدولي المصري الأسبق أحمد حسام "ميدو" أعلن أن بنشرقي نجم الأبيض طلب الرحيل في الفترة القادمة، وهو ما نفاه البالغ من العمر 26 سنة بعدما نشر آية قرآنية عبر حسابه الرسمي على الموقع الاجتماعي "أنستغرام"، ليعقب بشكل غير مباشر من خلالها على مدرب الزمالك الأسبق.

يشار إلى أن تقارير إعلامية كانت قد ربطت بحر هذا الأسبوع مستقبل اللاعب المذكور بالانتقال إلى العين الإماراتي خلال الانتقالات المقبلة.

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