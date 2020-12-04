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الرئيسية | رياضة | شباب المحمدية يهزم "الماط" في افتتاح البطولة

شباب المحمدية يهزم "الماط" في افتتاح البطولة

شباب المحمدية يهزم "الماط" في افتتاح البطولة
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج
الجمعة 04 دجنبر 2020 - 20:00

حقق فريق شباب المحمدية لكرة القدم الفوز بهدفين نظيفين على حساب مضيفه المغرب التطواني، في مباراة الجولة الأولى من البطولة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، على أرضية مركب مولاي عبد الله بالرباط.

وعرفت مجريات النزال مستوى ضعيف وأداء محتشم من عناصر الطرفين، إلى غاية الدقائق الأخيرة، حيث تمكن اللاعب صلاح الدين إشاران، من إحراز هدف السبق لشباب المحمدية في حدود الدقيقة 80، قبل أن يضيف رفيقه إسماعيل مترجي، الهدف الثاني من ركلة جزاء في حدود الدقيقة 87.

ومكن هذا الفوز فريق شباب المحمدية من افتتاح منافسات الدوري الاحترافي بثلاث نقاط من خارج ملعبه، من شأنها أن تمكنه من تقديم بداية موفقة في أول موسم من العودة إلى قسم الكبار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ahmed الجمعة 04 دجنبر 2020 - 20:20
مع الأسف الشديد فريق ضعيف المغرب التطواني
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2 - الاسبقية للراجلين الجمعة 04 دجنبر 2020 - 20:23
لاعبو الشباب لعبو بطريقة جيدة واحتكرو الكرة وكئنهم منذ مدة في قسم1 ولاعبوه الاحتياطيون في المستوى.لاعبو تطوان كانو تالفين باستثناء الصفصافي وتورابي ووصلو مرات قليلة لمرمى المحمدية رغم انهم المضيفين
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4
3 - محمد الرياضي الجمعة 04 دجنبر 2020 - 21:04
نثمن موقف أولتراس فريق المغرب التطواني من سوء أخلاق اللاعب أيوب لكحل عندما طالب بتأديب هذا اللاعب وإعادة تكوينه وترتيب أخلاقه ، لاعب سيجني على نفسه مبكرا ويخرج من الباب الصغير منذ البداية مادام من يؤطره يشجعه على التمرد والخذلان .سقطة الحمامة البيضاء كبوة جواد ستنهض منها سريعا.
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