شباب المحمدية يهزم "الماط" في افتتاح البطولة

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج

حقق فريق شباب المحمدية لكرة القدم الفوز بهدفين نظيفين على حساب مضيفه المغرب التطواني، في مباراة الجولة الأولى من البطولة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، على أرضية مركب مولاي عبد الله بالرباط.

وعرفت مجريات النزال مستوى ضعيف وأداء محتشم من عناصر الطرفين، إلى غاية الدقائق الأخيرة، حيث تمكن اللاعب صلاح الدين إشاران، من إحراز هدف السبق لشباب المحمدية في حدود الدقيقة 80، قبل أن يضيف رفيقه إسماعيل مترجي، الهدف الثاني من ركلة جزاء في حدود الدقيقة 87.

ومكن هذا الفوز فريق شباب المحمدية من افتتاح منافسات الدوري الاحترافي بثلاث نقاط من خارج ملعبه، من شأنها أن تمكنه من تقديم بداية موفقة في أول موسم من العودة إلى قسم الكبار.