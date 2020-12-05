ولفرهامبتون يستعيد خدمات سايس أمام ليفربول

أوعنا بلعيد

استعاد البرتغالي نونو اسبيريتو سانتو، مدرب ولفرهامبتون لكرة القدم، خدمات لاعبه الدولي المغربي رومان سايس، وذلك قبل مواجهة القمة الحارقة يوم الأحد أمام المتصدر ليفربول، وهي المواجهة التي ستجري على أرضية ملعب "أنفيلد" ضمن الأسبوع الحادي عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأمل المدافع المغربي أن يعود إلى تشكيلة الذئاب الرسمية، لاسيما أن ناديه الإنجليزي كشف عبر صفحته الرسمية على "تويتر" جاهزية اللاعب عندما أكد انضمامه إلى تداريب المجموعة منذ أسبوع، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

ويعود آخر ظهور لسايس مع ولفرهامبتون إلى 25 أكتوبر الماضي، عندما تعادل فريقه بهدف لمثله أمام نيوكاستل. ولسوء حظ مدافع الأسود فقد جاءت نتيجة اختباره إيجابية ليتم تأكيد إصابته بكوفيد 19 بعد مباراتيه مع المنتخب الوطني أمام إفريقيا الوسطى، ما حرمه من اللعب أمام ساوثهامبتون وأرسنال ضمن البريميرليغ.

وبدأ سايس الموسم وخاض المباريات في خط الدفاع تحت قيادة مدربه نونو، لكن أداء كيلمان جعله يتحول إلى مركز الظهير، ليتراجع لاحقًا إلى مقاعد البدلاء، ومع ذلك، وبفعل وفرة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الأفق، يأمل المدافع المغربي الحصول على فرصة للعودة إلى المنافسة، وهو ما يمكن أن يتحقق له في آنفيلد يوم الأحد.