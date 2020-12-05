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كُتّاب وآراء
لقجع يضمن إجراء مقابلة الكوكب وأطلس خنيفرة
أعطى فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مساء الجمعة، تعليماته لحل مشكل تأهيل لاعبي الكوكب، بعدما رفضت لجنة القوانين والأنظمة استخلاص تراخيص اللاعبين العشرين، الذين تم تأهيلهم، أول أمس الخميس، من طرف مدرب الفريق محمد الكيسر.
واشترط هذا القرار أن يقوم المكتب المديري لنادي الكوكب المراكشي بتقديم ضمانات مالية في الأسبوع القادم للحصول على التراخيص النهائية للاعبين.
وفوجئ المدير الإداري للفريق، إسماعيل المالكي، صباح الجمعة، بعد توجهه إلى مقر الجامعة لاستخلاص تراخيص اللاعبين العشرين، بمنعه منها بدعوى رفض تأهيل اللاعبين.
وجاء هذا التدخل بعدما سافر اللاعبون إلى عاصمة الأطلس المتوسط قصد خوض اللقاء، الذي سيجمع "فارس النخيل" بأطلس خنيفرة، السبت، في أولى مباريات بطولة القسم الوطني الثاني.
وبعد انتخاب المكتب الجديد لتدبير شأن "فارس النخيل"، قرر أعضاء فصيل "كريزي بويز"، المساند للنادي، مرافقة فريقهم بعد حملة تحفيز أطلقها لمساندة اللاعبين، وتشجيعهم لكسب هذه المقابلة على أرضية الملعب، وتحقيق النتائج الإيجابية في المقبل من المباريات من أجل العودة إلى القسم الأول.