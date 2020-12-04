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الرئيسية | رياضة | المغرب الفاسي يهزم الجيش بثنائية في البطولة

المغرب الفاسي يهزم الجيش بثنائية في البطولة

المغرب الفاسي يهزم الجيش بثنائية في البطولة
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج
الجمعة 04 دجنبر 2020 - 22:25

تغلب فريق المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم، بهدفين لواحد على حساب ضيفه الجيش الملكي، في مباراة الجولة الأولى من البطولة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، على أرضية ملعب الحسن الثاني بفاس.

وتمكن "الماص" من إحراز هدف السبق من هفوة فادحة للحارس "العسكري" أيوب لكرد، في حدود الدقيقة 42، فيما نجح المهاجم علاء الدين أجراي، من تعزيز النتيجة بهدف ثان في حدود الدقيقة 70، قبل أن يقلص رضا سليم، النتيجة للجيش من ركلة جزاء في الدقيقة 81.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ملاحظ الجمعة 04 دجنبر 2020 - 23:25
مستوى ضعععيف جدا الفريقين صراحة المقارنة مع البطولة المصرية أو السعودية
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0
2 - الرواضي الجمعة 04 دجنبر 2020 - 23:28
برجوع المغرب الفاسي سيعود التشويق إلى البطولة الوطنية فحظ سعيد له في بطولة هذا الموسم
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5
3 - عاش المغرب الفاسي الجمعة 04 دجنبر 2020 - 23:55
مبروك للمغرب الفاسي بهذا الفوز ومزيد من الاجتهاد في الدورات القادمة من أجل تكوين فريق تنافسي لهذه السنة وديما ماص
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4 - محمد الرياضي السبت 05 دجنبر 2020 - 00:07
الفرق القادمة من جحيم القسم الثاني كشرت عن أنيابها وبينت أنها ستشعل الفتيل في بطولة هذا الموسم.
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