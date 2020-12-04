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المغرب الفاسي يهزم الجيش بثنائية في البطولة
تغلب فريق المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم، بهدفين لواحد على حساب ضيفه الجيش الملكي، في مباراة الجولة الأولى من البطولة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، على أرضية ملعب الحسن الثاني بفاس.
وتمكن "الماص" من إحراز هدف السبق من هفوة فادحة للحارس "العسكري" أيوب لكرد، في حدود الدقيقة 42، فيما نجح المهاجم علاء الدين أجراي، من تعزيز النتيجة بهدف ثان في حدود الدقيقة 70، قبل أن يقلص رضا سليم، النتيجة للجيش من ركلة جزاء في الدقيقة 81.