اتهامات لفيدرير بالتلاعب في تصنيف لاعبي التنس

هسبورت - إفي

اتهم نائب رئيس الاتحاد الألماني للتنس، ديرك هوردورف، لاعب التنس السويسري روجيه فيدرير بالتلاعب في ترتيب اللاعبين الصادر عن اتحاد لاعبي التنس المحترفين من أجل مصلحته الخاصة من خلال الاستفادة من موقعه في مجلس اللاعبين.

وقال المسؤول الألماني في تسجيل صوتي على منصة "تنس نت": "لقد غير روجيه فيدرير ببساطة النظام لحماية نفسه وهذا أمر خطأ وغير مسؤول"، وأضاف هوردورف "لقد استغل نفوذه في مجلس اللاعبين".

وبسبب جائحة فيروس كورونا ولتفادي خسارة الكثير من اللاعبين لترتبيهم في ظل عدم اللعب، تقرر تجميد النقاط التي تم تحقيقها بين مارس 2019 ودجنبر 2020.

وبهذه الطريقة، فإن لاعبي التنس الذين لم يلعبوا أي بطولة هذا العام لن يخسروا مراكزهم في الترتيب، وهذا حال فيدرر، الذي على الرغم من عدم لعبه بعد بطولة أستراليا المفتوحة بسبب إصابة في الركبة، لا يزال في المركز الخامس.

وقد سمح هذا أيضًا لنوفاك دجوكوفيتش بالاستمرار في تقدم مريح في التصنيف العالمي. وإذا تم حساب النقاط التي حصل عليها فيدرير في عام 2020، فسيكون في المركز 29 فقط.