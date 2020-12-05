24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/12/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4308:1513:2315:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الأرصاد الجوية توصي المغاربة بالحيطة والحذر من موجة البرد والثلوج (5.00)

  2. أرَى سُروجًا علَى بَقرٍ (5.00)

  3. هذه سياقات تصويت المغرب في الأمم المتحدة على "الكيف الطبي" (5.00)

  4. التفاعل مع تأمين معبر الكركرات يتواصل .. 60 دولة تساند المغرب (5.00)

  5. أكاذيب البوليساريو (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | رياضة | النهضة البركانية تتفوق على الزمامرة بثنائية نظيفة

النهضة البركانية تتفوق على الزمامرة بثنائية نظيفة

النهضة البركانية تتفوق على الزمامرة بثنائية نظيفة
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج
السبت 05 دجنبر 2020 - 18:30

حقق فريق النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم أول فوز له في بطولة الموسم الكروي الجديد، بعد تغلبه بثنائية نظيفة على حساب مضيفه نهضة الزمامرة، اليوم السبت في الجولة الأولى من الدوري.

وسجل اللاعب محسن ياجور هدف السبق للنهضة البركانية، في حدود الدقيقة 34 من عمر اللقاء، بينما أحرز زميله حمدي العشير الهدف الثاني، وتأتى ذلك بعد دقيقة واحدة من هدف المهاجم ياجور.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.