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النهضة البركانية تتفوق على الزمامرة بثنائية نظيفة
السبت 05 دجنبر 2020 - 18:30
حقق فريق النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم أول فوز له في بطولة الموسم الكروي الجديد، بعد تغلبه بثنائية نظيفة على حساب مضيفه نهضة الزمامرة، اليوم السبت في الجولة الأولى من الدوري.
وسجل اللاعب محسن ياجور هدف السبق للنهضة البركانية، في حدود الدقيقة 34 من عمر اللقاء، بينما أحرز زميله حمدي العشير الهدف الثاني، وتأتى ذلك بعد دقيقة واحدة من هدف المهاجم ياجور.