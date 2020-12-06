24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/12/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4408:1513:2316:0018:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هذه سياقات تصويت المغرب في الأمم المتحدة على "الكيف الطبي" (5.00)

  2. التفاعل مع تأمين معبر الكركرات يتواصل .. 60 دولة تساند المغرب (5.00)

  3. رصيف الصحافة: مسؤولون وعسكريون جزائريون ضدّ نزاع الصحراء (5.00)

  4. الباحثة هاجر المنصف تتميز في الذكاء الاصطناعي (5.00)

  5. أكاذيب البوليساريو (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | رياضة | خاليلوزيتش يبعد منتخب المغرب عن "لائحة الأفضل"

خاليلوزيتش يبعد منتخب المغرب عن "لائحة الأفضل"

خاليلوزيتش يبعد منتخب المغرب عن "لائحة الأفضل"
هسبورت - حمزة اشتيوي
الأحد 06 دجنبر 2020 - 04:04

أوضح وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني المغربي الأول لكرة القدم، أنه مستغرب من الانتقادات الكبيرة التي تُوجهها الجماهير المغربية إلى الطاقم التقني واللاعبين، بالرغم من النتائج الجيدة التي حققها "الأسود" خلال الإقصائيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا المنتظر إقامتها بالكاميرون مطلع سنة 2022.

وقال خاليلوزيتش في حوار مع قناة الرياضية: "نقضي أيام الأسبوع في متابعة لاعبي المنتخب الوطني المغربي والاجتماعات بخصوص مستقبل أسود الأطلس بهدف تطوير مستوى المنتخب الأول وتحقيق الأهداف المسطرة، من أجل إسعاد الجماهير المغربية الشغوفة بكرة القدم".

وأضاف المتحدث نفسه: "لقد حققت التأهل إلى نهائيات كأس العالم مع ثلاثة منتخبات، وهدفي هو تحقيق تأهل رابع مع الأسود وتحقيق نتائج مشرفة، بحكم أن أبرز ما حققه المنتخب المغربي في العشرين سنة الأخيرة هو التأهل إلى المونديال. كما أن المنتخب المغربي غادر نهائيات كأس إفريقيا، في أكثر من مناسبة، بطريقة مخيبة".

وأكد المدرب البوسني أن الشغف الكبير للشارع الرياضي المغربي بالكرة يجعله يعتقد أن المنتخب الوطني المغربي من أفضل المنتخبات العالمية، وهو اعتقاد خاطئ.

وفي هذا السياق، أكد الناخب الوطني أن "الأسود" لا يعتبرون الأفضل عالمياً أو إفريقيا؛ بل إن المنتخب الوطني المغربي حاليا، حسب رأيه، منتخب في مرحلة انتقالية بعد اعتزال عدد من اللاعبين الدوليين البارزين.

وأوضح وحيد خاليلوزيتش أن المنتخب المغربي، على الرغم من النتائج التي حققها فإنه لم يصل بعد إلى المستوى التنافسي المطلوب، وما زالت هناك سلبيات كثيرة يحاول الاشتغال عليها أثناء التداريب. كما أن "الأسود" وضعوا القدم الأولى في نهائيات "الكان" المقبل، وبعد ذلك سيبدأ التركيز على التصفيات "المونديالية".

وكشف مدرب المنتخب الوطني المغربي الأول لكرة القدم أن بعض اللاعبين خذلوه في المباريات التي خاضوها بقميص "الأسود"، بعدما لم يظهروا بالمستوى الذي كان ينتظره منهم، مشددا على أنه فوجئ من تصرفات بعضهم ومستوياتهم؛ لذلك عليهم انتظار بعض الوقت من أجل العودة إلى الدفاع عن قميص المنتخب.

وأوضح المدرب البوسني أنه تحدث مع فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، وأكد له أنه سيفرض انضباطا كبيرا على اللاعبين؛ لأن قميص "الأسود" مقدس، ولن يسمح لأيّ لاعب بأن يمس به، مشيرا إلى أن هذه طريقة عمله مع جميع المنتخبات التي أشرف على تدريبها من قبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.