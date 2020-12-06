خاليلوزيتش يبعد منتخب المغرب عن "لائحة الأفضل"

هسبورت - حمزة اشتيوي

أوضح وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني المغربي الأول لكرة القدم، أنه مستغرب من الانتقادات الكبيرة التي تُوجهها الجماهير المغربية إلى الطاقم التقني واللاعبين، بالرغم من النتائج الجيدة التي حققها "الأسود" خلال الإقصائيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا المنتظر إقامتها بالكاميرون مطلع سنة 2022.

وقال خاليلوزيتش في حوار مع قناة الرياضية: "نقضي أيام الأسبوع في متابعة لاعبي المنتخب الوطني المغربي والاجتماعات بخصوص مستقبل أسود الأطلس بهدف تطوير مستوى المنتخب الأول وتحقيق الأهداف المسطرة، من أجل إسعاد الجماهير المغربية الشغوفة بكرة القدم".

وأضاف المتحدث نفسه: "لقد حققت التأهل إلى نهائيات كأس العالم مع ثلاثة منتخبات، وهدفي هو تحقيق تأهل رابع مع الأسود وتحقيق نتائج مشرفة، بحكم أن أبرز ما حققه المنتخب المغربي في العشرين سنة الأخيرة هو التأهل إلى المونديال. كما أن المنتخب المغربي غادر نهائيات كأس إفريقيا، في أكثر من مناسبة، بطريقة مخيبة".

وأكد المدرب البوسني أن الشغف الكبير للشارع الرياضي المغربي بالكرة يجعله يعتقد أن المنتخب الوطني المغربي من أفضل المنتخبات العالمية، وهو اعتقاد خاطئ.

وفي هذا السياق، أكد الناخب الوطني أن "الأسود" لا يعتبرون الأفضل عالمياً أو إفريقيا؛ بل إن المنتخب الوطني المغربي حاليا، حسب رأيه، منتخب في مرحلة انتقالية بعد اعتزال عدد من اللاعبين الدوليين البارزين.

وأوضح وحيد خاليلوزيتش أن المنتخب المغربي، على الرغم من النتائج التي حققها فإنه لم يصل بعد إلى المستوى التنافسي المطلوب، وما زالت هناك سلبيات كثيرة يحاول الاشتغال عليها أثناء التداريب. كما أن "الأسود" وضعوا القدم الأولى في نهائيات "الكان" المقبل، وبعد ذلك سيبدأ التركيز على التصفيات "المونديالية".

وكشف مدرب المنتخب الوطني المغربي الأول لكرة القدم أن بعض اللاعبين خذلوه في المباريات التي خاضوها بقميص "الأسود"، بعدما لم يظهروا بالمستوى الذي كان ينتظره منهم، مشددا على أنه فوجئ من تصرفات بعضهم ومستوياتهم؛ لذلك عليهم انتظار بعض الوقت من أجل العودة إلى الدفاع عن قميص المنتخب.

وأوضح المدرب البوسني أنه تحدث مع فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، وأكد له أنه سيفرض انضباطا كبيرا على اللاعبين؛ لأن قميص "الأسود" مقدس، ولن يسمح لأيّ لاعب بأن يمس به، مشيرا إلى أن هذه طريقة عمله مع جميع المنتخبات التي أشرف على تدريبها من قبل.