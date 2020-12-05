بنيشو ينتصر لأولمبيك أسفي أمام الدفاع الجديدي

هسبورت ـ سعيد إبراهيم الحاج

تغلب فريق أولمبيك أسفي لكرة القدم، بنتيجة 4-3 على حساب ضيفه الدفاع الجديدي، في مباراة الجولة الأولى من البطولة التي جمعت بينهما؛ مساء اليوم السبت على أرضية ملعب المسيرة بأسفي.

وتألق اللاعب صلاح الدين بنيشو خلال هذه المباراة بتسجيله الأهداف الأربعة لأولمبيك أسفي، فيما سجل للدفاع الجديدي كل من محمد الجعواني، في حدود الدقيقة 23، ومهدي قرناص، في مناسبتين من ركلة جزاء عند الدقيقتين 55 و89.