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الرئيسية | رياضة | بنيشو ينتصر لأولمبيك أسفي أمام الدفاع الجديدي

بنيشو ينتصر لأولمبيك أسفي أمام الدفاع الجديدي

بنيشو ينتصر لأولمبيك أسفي أمام الدفاع الجديدي
هسبورت ـ سعيد إبراهيم الحاج
السبت 05 دجنبر 2020 - 21:55

تغلب فريق أولمبيك أسفي لكرة القدم، بنتيجة 4-3 على حساب ضيفه الدفاع الجديدي، في مباراة الجولة الأولى من البطولة التي جمعت بينهما؛ مساء اليوم السبت على أرضية ملعب المسيرة بأسفي.

وتألق اللاعب صلاح الدين بنيشو خلال هذه المباراة بتسجيله الأهداف الأربعة لأولمبيك أسفي، فيما سجل للدفاع الجديدي كل من محمد الجعواني، في حدود الدقيقة 23، ومهدي قرناص، في مناسبتين من ركلة جزاء عند الدقيقتين 55 و89.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عاش المغرب الفاسي السبت 05 دجنبر 2020 - 22:18
بتسجيل صلاح الدين الأهداف الأربعة لفريق أولمبيك أسفي اتمنى ان يتألق هذا اللاعب في هذه السنة ويسجل مزيد من الأهداف بغزارة كي تكون هناك متعة في البطولة و يكون في الطريق التي مر منها العالمي اللاعب حمدالله المتمرس الهداف الحقيقي وبهذه المناسبة اتمنى ان يعود العالمي (حمدالله) ويسجل في أقرب وقت كي نستمتع بأهداف الجميلة
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4
2 - عبد الصمد الهلالي السبت 05 دجنبر 2020 - 22:21
السلام عليكم . هنيأ للقرش المسفوي ومزيدا من التالق للنجم بن يشو لكن حداري من الغرور القاتل
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5
3 - احمد السبت 05 دجنبر 2020 - 22:30
سبحان الله، الحكم زوراق بدل أكثر من جهده لمعادلة الدفاع الجديدي ولم ينجح رغم أهدافهم ضربتي الجزاء اما كل الصحافيين والمحللين بالتلفزيون والراديو كلهم لا يقدرون أن يتغلبوا على خبتهم ضد.فريق اسفي وهدافه الشاب. والله لم أفهم أبدا لماذا يكنون كراهية لاسفي وفريقه
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