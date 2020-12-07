"الكاف" يدرج جيد ضمن مشروع "الحكم المحترف"

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج

أخرجت لجنة الحكام التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) مشروع "الحكم المحترف" إلى حيز الوجود بشكل رسمي، وذلك قصد تطوير قطاع التحكيم الإفريقي عبر رزمة من الإجراءات التي يرغب من خلالها جهاز التحكيم داخل الكونفدرالية الإفريقية في تأطير عمل الحكام.

واختارت لجنة الحكام بـ"الكاف" 20 حكم ساحة للتعاقد معهم وتوقيع عقود احترافية لمدة سنة في الوهلة الأولى، من ضمنهم حكمتان من إثيوبيا ورواندا. وسيكون هؤلاء الحكام مجبرين على احترام مضامين عقدهم الاحترافي.

وعلمت "هسبورت" من مصدر مطلع أن مضامين العقد الاحترافي للحكام الأفارقة يتضمن إجراءات تهدف من خلالها لجنة الحكام بـ"الكاف" إلى ضمان مواكبة شاملة للحكم من كل الجوانب، إضافة إلى تخصيص راتب شهري محدد في 2000 دولار لكل حكم.

وضمت لائحة الحكام المحترفين جل الحكام المصنفين ضمن قائمة حكام "النخبة أ"، أمثال أليوم نيانت ومصطفى غربال، وبكاري غاساما وفيكتور غوميز، وجاني سيكازوي ونغامبو ندالا، وصادوق سالمي وباملاك تيسيما، ومحمد أمين عمر وماكييت ندياي، وجوشو بوندو مع المغربي رضوان جيد.