24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/12/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4508:1613:2416:0018:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مقهى متنقل في آسفي (5.00)

  2. المشاة والمدفعية الملكية .. قوّات ضاربة تخيف أعداء الوحدة الترابية (5.00)

  3. الصّحراء الشّرقية .. حلم استرجاع "أراض وراء الجدار" يراود المغاربة‬ (5.00)

  4. المغرب ينتظر "الإعلان الرسمي" لتهنئة بايدن برئاسة الولايات المتحدة (5.00)

  5. من قال إن المسلمين ليسوا في أزمة؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | رياضة | "الكاف" يدرج جيد ضمن مشروع "الحكم المحترف"

"الكاف" يدرج جيد ضمن مشروع "الحكم المحترف"

"الكاف" يدرج جيد ضمن مشروع "الحكم المحترف"
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج
الاثنين 07 دجنبر 2020 - 03:30

أخرجت لجنة الحكام التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) مشروع "الحكم المحترف" إلى حيز الوجود بشكل رسمي، وذلك قصد تطوير قطاع التحكيم الإفريقي عبر رزمة من الإجراءات التي يرغب من خلالها جهاز التحكيم داخل الكونفدرالية الإفريقية في تأطير عمل الحكام.

واختارت لجنة الحكام بـ"الكاف" 20 حكم ساحة للتعاقد معهم وتوقيع عقود احترافية لمدة سنة في الوهلة الأولى، من ضمنهم حكمتان من إثيوبيا ورواندا. وسيكون هؤلاء الحكام مجبرين على احترام مضامين عقدهم الاحترافي.

وعلمت "هسبورت" من مصدر مطلع أن مضامين العقد الاحترافي للحكام الأفارقة يتضمن إجراءات تهدف من خلالها لجنة الحكام بـ"الكاف" إلى ضمان مواكبة شاملة للحكم من كل الجوانب، إضافة إلى تخصيص راتب شهري محدد في 2000 دولار لكل حكم.

وضمت لائحة الحكام المحترفين جل الحكام المصنفين ضمن قائمة حكام "النخبة أ"، أمثال أليوم نيانت ومصطفى غربال، وبكاري غاساما وفيكتور غوميز، وجاني سيكازوي ونغامبو ندالا، وصادوق سالمي وباملاك تيسيما، ومحمد أمين عمر وماكييت ندياي، وجوشو بوندو مع المغربي رضوان جيد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.