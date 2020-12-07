24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:45
|08:16
|13:24
|16:00
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مخاطر ارتفاع درجات الحرارة تهدد العالم بالجفاف والكوارث الطبيعية
- نبيل باجا .. شاب مُولع بالأغنية الأمازيغية يحيي خالدات أطلسية
- عندما راهنَ المغرب على حُسن الجِوار لتحرير الصحراء من الاستعمار
- غياب الفرص وتواضع التعليم يزجان بالشباب في مغامرات قوارب الموت
- مقهى متنقل في آسفي
المشاة والمدفعية الملكية .. قوّات ضاربة تخيف أعداء الوحدة الترابية (5.00)
الصّحراء الشّرقية .. حلم استرجاع "أراض وراء الجدار" يراود المغاربة (5.00)
المغرب ينتظر "الإعلان الرسمي" لتهنئة بايدن برئاسة الولايات المتحدة (5.00)
- "الهستيريا" تدفع الجزائر إلى تسخير الإعلام في استهداف المغرب - (124)
- الصّحراء الشّرقية .. حلم استرجاع "أراض وراء الجدار" يراود المغاربة - (118)
- المشاة والمدفعية الملكية .. قوّات ضاربة تخيف أعداء الوحدة الترابية - (80)
- برلماني: البدء بتلقيح المسؤولين ضد كورونا يزيد الثقة بين المغاربة - (69)
- عندما راهنَ المغرب على حُسن الجِوار لتحرير الصحراء من الاستعمار - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"الكاف" يدرج جيد ضمن مشروع "الحكم المحترف"
أخرجت لجنة الحكام التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) مشروع "الحكم المحترف" إلى حيز الوجود بشكل رسمي، وذلك قصد تطوير قطاع التحكيم الإفريقي عبر رزمة من الإجراءات التي يرغب من خلالها جهاز التحكيم داخل الكونفدرالية الإفريقية في تأطير عمل الحكام.
واختارت لجنة الحكام بـ"الكاف" 20 حكم ساحة للتعاقد معهم وتوقيع عقود احترافية لمدة سنة في الوهلة الأولى، من ضمنهم حكمتان من إثيوبيا ورواندا. وسيكون هؤلاء الحكام مجبرين على احترام مضامين عقدهم الاحترافي.
وعلمت "هسبورت" من مصدر مطلع أن مضامين العقد الاحترافي للحكام الأفارقة يتضمن إجراءات تهدف من خلالها لجنة الحكام بـ"الكاف" إلى ضمان مواكبة شاملة للحكم من كل الجوانب، إضافة إلى تخصيص راتب شهري محدد في 2000 دولار لكل حكم.
وضمت لائحة الحكام المحترفين جل الحكام المصنفين ضمن قائمة حكام "النخبة أ"، أمثال أليوم نيانت ومصطفى غربال، وبكاري غاساما وفيكتور غوميز، وجاني سيكازوي ونغامبو ندالا، وصادوق سالمي وباملاك تيسيما، ومحمد أمين عمر وماكييت ندياي، وجوشو بوندو مع المغربي رضوان جيد.