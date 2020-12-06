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الرئيسية | رياضة | الوداد يفتتح البطولة بثنائية أمام يوسفية برشيد

الوداد يفتتح البطولة بثنائية أمام يوسفية برشيد

الوداد يفتتح البطولة بثنائية أمام يوسفية برشيد
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج
الأحد 06 دجنبر 2020 - 19:10

حقق فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، فوزا بهدفين نظيفين على حساب ضيفه يوسفية برشيد، في مباراة الجولة الأولى من البطولة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وانطلقت مجريات المباراة على وقع تحركات هجومية مسترسلة من جانب عناصر فريق يوسفية برشيد، شكل البعض منها خطورة على الحارس رضا التكناوتي، قبل أن يتحرك الخط الأمامي للوداد نسبيا بعد مرور دقائق الربع ساعة الأولى من الشوط الأول.

وفي حدود الدقيقة 23، سجل المدافع مراد كعواش، هدفا في مرماه مانحا بذلك هدف التقدم للفريق البيضاوي، فيما بقيت التحركات الهجومية لعناصر الطرفين محتشمة طيلة الدقائق المتبقية من الجولة الأولى، لتنهي صافرة الحكم داكي الرداد، أطوار الشوط الأول بتقدم الوداد بهدف نظيف.

ومع بداية مجريات الشوط الثاني، تلقى عميد يوسفية برشيد يوسف عكادي، البطاقة الحمراء ليخوض رفاقه باقي فترات الجولة الثانية بنقص عددي، إلا أن ذلك لم يمنعهم من الوصول إلى معترك الوداد وتهديد مرمى رضا التكناوتي، في أكثر من مناسبة.

وقبل نهاية مجريات المواجهة بربع ساعة، نجح يحيى عطية الله، في هز الشباك وتعزيز النتيجة بهدف ثان بطريقة رائعة بعد جملة تكتيكية من رفاقه، ليحسم بذلك الفريق البيضاوي النقاط الكاملة لأولى مبارياته في بطولة هذا الموسم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - محمد الأحد 06 دجنبر 2020 - 20:11
سبق ان فازت اتحاد طنجة على اكادير لم تذكروها في اخباركم،اولا غير غير الوداد والرجا لكين في المغرب !!
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2 - ejjari. الأحد 06 دجنبر 2020 - 20:14
هنيئا للوداظ البيضاوي وحظ اوفر للفريف لحريزي
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3 - فريق ضعيف الأحد 06 دجنبر 2020 - 20:25
الوداد فريق ضعيف في متناول جميع الفرق، و لا لاعب واحد في المستوى.نهاية الناصري قريبة
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