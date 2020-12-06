تعادل مثير بـ3 أهداف ينهي مباراة الفتح والرجاء

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج

أنهى التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف، نتيجة المباراة المثيرة التي جمعت فريقي الفتح الرباطي لكرة القدم وضيفه الرجاء الرياضي، مساء اليوم الأحد، على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط، برسم الجولة الأولى من البطولة.

وتبادل لاعبو الطرفين مناورات هجومية منذ الدقائق الأولى، غير أنه غابت عنها النجاعة الهجومية، قبل أن ينجح الدولي الليبي والوافد الجديد على الفتح الرباطي أنيس سالطو، هدف التقدم بطريقة رائعة في حدود الدقيقة 14، قبل أن يعزز رضا هجهوج، النتيجة بهدف ثان من ركلة جزاء في حدود الدقيقة 22.

وردت العناصر الرجاوية على هدفي الفتح بتحركات هجومية مسترسلة عن طريق كل من مالانغو ونوح السعداوي، غير أنها غابت عنها النجاعة الهجومية، قبل أن يحتسب الحكم ياسين بوسليم، ركلة جزاء للرجاء ترجمها سفيان الرحيمي لهدف تقليص النتيجة في حدود الدقيقة 38، لتنتهي الجولة الأولى بتقدم الفتح بهدفين لواحد.

وتواصلت إثارة المباراة مع بداية مجريات الشوط الثاني، بعد أن تمكن الرجاء من هز الشباك وإحراز هدف التعادل عن طريق سفيان الرحيمي، في حدود الدقيقة 48، لتستمر خلال باقي الدقائق بمناورات هجومية من جانب "النسور" بالخصوص.

وفي حدود الدقيقة 72 نجح نوح السعداوي، في اقتناص هدف التقدم للرجاء عن طريق تسديدة قوية ومركزة من خارج معترك العمليات، قابله تحرك الخط الأمامي للفريق الرباطي، الشيء الذي مكن هذا الأخير من العودة في النتيجة بهدف من رجل نوفل الزرهوني، في حدود الدقيقة 83، لتنتهي تفاصيل المواجهة باقتسام النقاط بين الطرفين.