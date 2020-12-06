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الرئيسية | رياضة | تعادل مثير بـ3 أهداف ينهي مباراة الفتح والرجاء

تعادل مثير بـ3 أهداف ينهي مباراة الفتح والرجاء

تعادل مثير بـ3 أهداف ينهي مباراة الفتح والرجاء
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج
الأحد 06 دجنبر 2020 - 21:20

أنهى التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف، نتيجة المباراة المثيرة التي جمعت فريقي الفتح الرباطي لكرة القدم وضيفه الرجاء الرياضي، مساء اليوم الأحد، على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط، برسم الجولة الأولى من البطولة.

وتبادل لاعبو الطرفين مناورات هجومية منذ الدقائق الأولى، غير أنه غابت عنها النجاعة الهجومية، قبل أن ينجح الدولي الليبي والوافد الجديد على الفتح الرباطي أنيس سالطو، هدف التقدم بطريقة رائعة في حدود الدقيقة 14، قبل أن يعزز رضا هجهوج، النتيجة بهدف ثان من ركلة جزاء في حدود الدقيقة 22.

وردت العناصر الرجاوية على هدفي الفتح بتحركات هجومية مسترسلة عن طريق كل من مالانغو ونوح السعداوي، غير أنها غابت عنها النجاعة الهجومية، قبل أن يحتسب الحكم ياسين بوسليم، ركلة جزاء للرجاء ترجمها سفيان الرحيمي لهدف تقليص النتيجة في حدود الدقيقة 38، لتنتهي الجولة الأولى بتقدم الفتح بهدفين لواحد.

وتواصلت إثارة المباراة مع بداية مجريات الشوط الثاني، بعد أن تمكن الرجاء من هز الشباك وإحراز هدف التعادل عن طريق سفيان الرحيمي، في حدود الدقيقة 48، لتستمر خلال باقي الدقائق بمناورات هجومية من جانب "النسور" بالخصوص.

وفي حدود الدقيقة 72 نجح نوح السعداوي، في اقتناص هدف التقدم للرجاء عن طريق تسديدة قوية ومركزة من خارج معترك العمليات، قابله تحرك الخط الأمامي للفريق الرباطي، الشيء الذي مكن هذا الأخير من العودة في النتيجة بهدف من رجل نوفل الزرهوني، في حدود الدقيقة 83، لتنتهي تفاصيل المواجهة باقتسام النقاط بين الطرفين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - عبدالقادر جرسيف الأحد 06 دجنبر 2020 - 21:47
تفرجت لارسنال ضد طوطنهام و من بعد الرجاء والفتح تخرمزت لي كارت ميموار.
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2 - محمد الرياضي الأحد 06 دجنبر 2020 - 22:01
مباراة ممتعة من الطرفين ،نتمنى أن يعمل جميع المدربين على تحرير اللاعبين من الضغط حتى يرتقي المستوى ويتمتع الجمهور بالفرجة.
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3 - خالد ادم الأحد 06 دجنبر 2020 - 22:01
مبارة جميلة . شاهدنا اهداف وهجمة هنا وهناك . الفتح كان منظم اكثر رغم استقباله 3 اهداف . والرجاء عاد وتقدم بالمهارة . لكن هناك اخطاء كثيرة في الوسط والدفاع .
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4 - Marokino الأحد 06 دجنبر 2020 - 22:07
بداية مقبولة للعالمي خارج الديار ضد العنيد الفتح الرباطي. صراحة يجب الاستغناء عن الحداد و مالانكو لأنهما لا يتقنان اللعب بالكرة بسلاسة و علامة استفهام كبيرة اليوم على الحارس الزنيتي افتقد التركيز في الهدف التاني و التالت للفتح. صراحة يجب جلب مدافع أوسط ومدافع ايمن و مهاجم في الميركاطو الشتوي و إلا ستكون العواقب وخيمة موسم لتنشيط البطولة ليس إلا.
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