طريقة احتفال رضا الهجهوج تواصل إثارة الجدل

هسبورت - آمال لكعيدا

يواصل رضا الهجهوج، لاعب الفتح الرباطي، إثارة الجدل بطريقة احتفاله بالأهداف التي يسجلها، حيث كشف مساء أمس، عند احتفاله بهدفه في مرمى أنس الزنيتي، عن قميص "وينرز" يعمل عبارة "فدائيو الوداد"، في إشارة إلى انتمائه إلى الفصيل المشجع للوداد الرياضي.

وأثارت احتفالية الهجهوج جدلاً واسعاً، بعدما نزع قميصه ليكشف عن قميص ثانٍ لفصيل "وينرز"، وذلك بعد تسجيله ضربة جزاء، وهو الهدف الأول له بقميص الـ FUS الذي انتقل إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الماضية.

وسبق للهجهوج أن أثار الجدل باحتفالياته، حيث سبق أن استفز جماهير الرجاء الرياضي في مباراة سابقة مع أولمبيك خريبكة بحمله منديلاً تزامناً مع وصف "البكاية" الذي أطلق نكاية بالفريق "الأخضر"، كما سبق وأن حمل شماريخاً في احتفاليته سابقاً مع فريقه الوداد رفقة فصيل "وينرز".

جدير بالذكر أن الهجهوج كان قاب قوسين أو أدنى من العودة إلى صفوف فريق الأم، الوداد الرياضي، هذا الموسم، غير أن أسباباً شخصية جعلته يغير الوجهة من أولمبيك خريبكة إلى الفتح الرباطي.