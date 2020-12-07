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الرئيسية | رياضة | حكيمي يكشف أسرار التألق مع نادي إنتر ميلانو

حكيمي يكشف أسرار التألق مع نادي إنتر ميلانو

حكيمي يكشف أسرار التألق مع نادي إنتر ميلانو
أوعنا بلعيد
الاثنين 07 دجنبر 2020 - 04:42

كشف الدولي المغربي أشرف حكيمي عن سر تألقه وتسجيله هدفين في المباراة، التي فاز فيها فريقه إنتر ميلانو على بولونيا (3-2) في الدوري الإيطالي، مشيرا إلى أنه يتحدث بشكل كبير مع مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي عن التحركات التي يحتاج إلى القيام بها مع المجموعة بغية تطبيق أفكاره التكتيكية.

وحول تأقلمه مع خطة أنتونيو كونتي (3-5-2)، قال المدافع المغربي خلال تصريحات نقلتها شبكة Dazn" ": "تحدث معي المدرب كثيرا عن طريقة تحركنا فوق أرضية الميدان، وأصبح الأمر طبيعيا في النهاية".

وبخصوص سرعته على الرواق الأيمن وكيف يساعده ذلك في الارتداد الدفاعي والهجومي، أوضح حكيمي قائلا: "أعلم أن السرعة التي أملكها ذات جودة مفيدة، لذلك عندما تكون هناك مساحة كبيرة أمامي يمكنني أن أكون أكثر فاعلية للفريق".

وأضاف الدولي المغربي أن "الكثير من الناس يتحدثون عن كوني مختلفا. لكنني، كما أنا، أحاول العمل بجد والتأكد من تأقلمي مع فريقي والدوري الجديد، فأنا ما زلت حكيمي، أحاول تعلم اللغة الإيطالية والتعود على المدينة والناس هنا، وأعتقد أنها ليست لغة مختلفة عن الإسبانية. لهذا لا يجب أن يستغرق وقت تعلمها كثيرا".

يشار إلى أن مدافع "الأسود" أهدى هدفيه الأول والثاني في اللقاء إلى روح الفقيد محمد أبرهون، الذي وافته المنية الأربعاء الماضي بعد صراع مرير مع مرض السرطان.

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