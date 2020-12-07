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كُتّاب وآراء
إصابة زياش الجديدة تخلط أوراق مدرب تشيلسي
كشف الإنجليزي فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي لكرة القدم، عن موضع إصابة الدولي المغربي حكيم زياش، الذي غادر أول أمس أرضية الميدان في الشوط الأول من المباراة التي جمعت فريقه بليدز يونايتد بعد معاناته من الإصابة.
وقال لامبارد لشبكة "سكاي سبورت": "زياش أصيب في أوتار الركبة. لقد شعر بها، وعلينا أن نرى ما سيحدث في الأيام القليلة المقبلة".
وكان المدرب الإنجليزي يتطلع إلى تشكيل فريقه بالكامل لأول مرة هذا الموسم، غير أن إصابة النجم المغربي بعد 30 دقيقة من لعبه أمام ليدز يونايتد نغص فرحة المدرب، الذي تمكن من تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد أمام ليدز يونايتد فوق أرضية ملعب ستامفورد بريدج ضمن الأسبوع الحادي عشر.
وكان لامبارد قد قرر عدم الاعتماد على زياش كلاعب أساسي أمام إشبيلية الإسباني خلال الجولة الخامسة بمسابقة دوري الأبطال خشية إرهاقه ولمنحه بعض الراحة حتى لا يصاب، غير أن ما خشيه المدرب هو ما حدث بعد أسابيع قليلة من عودة زياش إلى الميادين على إثر إصابته في الركبة خلال مباراة ودية ضد برايتون في أواخر غشت.
واضطر زياش إلى الانتظار حتى 17 أكتوبر قبل الظهور الرسمي لأول مرة مع تشيلسي، حيث قاد فريقه إلى احتلال المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، بعد مرور عشر جولات، بفارق نقطتين فقط عن صاحبي الصدارة توتنهام وليفربول.