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الرئيسية | رياضة | إصابة زياش الجديدة تخلط أوراق مدرب تشيلسي

إصابة زياش الجديدة تخلط أوراق مدرب تشيلسي

إصابة زياش الجديدة تخلط أوراق مدرب تشيلسي
أوعنا بلعيد
الاثنين 07 دجنبر 2020 - 10:25

كشف الإنجليزي فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي لكرة القدم، عن موضع إصابة الدولي المغربي حكيم زياش، الذي غادر أول أمس أرضية الميدان في الشوط الأول من المباراة التي جمعت فريقه بليدز يونايتد بعد معاناته من الإصابة.

وقال لامبارد لشبكة "سكاي سبورت": "زياش أصيب في أوتار الركبة. لقد شعر بها، وعلينا أن نرى ما سيحدث في الأيام القليلة المقبلة".

وكان المدرب الإنجليزي يتطلع إلى تشكيل فريقه بالكامل لأول مرة هذا الموسم، غير أن إصابة النجم المغربي بعد 30 دقيقة من لعبه أمام ليدز يونايتد نغص فرحة المدرب، الذي تمكن من تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد أمام ليدز يونايتد فوق أرضية ملعب ستامفورد بريدج ضمن الأسبوع الحادي عشر.

وكان لامبارد قد قرر عدم الاعتماد على زياش كلاعب أساسي أمام إشبيلية الإسباني خلال الجولة الخامسة بمسابقة دوري الأبطال خشية إرهاقه ولمنحه بعض الراحة حتى لا يصاب، غير أن ما خشيه المدرب هو ما حدث بعد أسابيع قليلة من عودة زياش إلى الميادين على إثر إصابته في الركبة خلال مباراة ودية ضد برايتون في أواخر غشت.

واضطر زياش إلى الانتظار حتى 17 أكتوبر قبل الظهور الرسمي لأول مرة مع تشيلسي، حيث قاد فريقه إلى احتلال المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، بعد مرور عشر جولات، بفارق نقطتين فقط عن صاحبي الصدارة توتنهام وليفربول.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - حقيقة الاثنين 07 دجنبر 2020 - 10:53
قلناها منذ البداية لن يصلح للدوري الإنجليزي القوي الذي يعتمد أيضا على القوة في التدخلات. سيبقى في الاحتياط الى ان يباع
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-5
2 - kamal الاثنين 07 دجنبر 2020 - 11:14
على الاقل شلسي لم يدفع مبلغ خيالي ، دفع فقط 35 مليون على عكس برشلونة وريال دفعو 100 وفوق من اجل هزارد ودمبلي ، تانيا انا لست رياضيا ولكن اعتقد ان البنية الجسمانية لزياش ضغيفة كيبان بحال ولاد درب كابرين غير بالخبز واتاي , وهدا درس للاندية الصفقات التي تتجاوز 70او80 تكون خطيرة ومحفوفة بالمخاطر قد يصاب الاعب وترمي تلك الاموال مهب الريح
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