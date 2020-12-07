المغربي عمر القدوري يعتذر بعد نطح لاعب منافس

أوعنا بلعيد

اعتذر الدولي المغربي عمر القدوري، لاعب باو سالونيكا اليوناني لكرة القدم، بعد نطحه داني سواريز، لاعب أستيراس تريبوليس، وحصوله على البطاقة الحمراء في المواجهة التي جرت ضمن الأسبوع الـ11 من دوري السوبر اليوناني.

وأشهر الحكم فاسيليوس فوتياس البطاقة الحمراء في وجه المهاجم المغربي عند الدقيقة 38 من شوط المباراة الأول، عندما أقدم على نطح منافسه داني سواريز، ليترك فريقه محروما من خدماته؛ ورغم ذلك فقد تمكن من تحقيق الفوز بهدفين دون رد من توقيع كريستوس تزوليس عند الدقيقة 64 وأندريا ريفكوفيتيش من ركلة جزاء في الدقيقة 70.

وقال البالغ من العمر 30 سنة عقب نهاية المباراة: "أريد أن أعتذر لزملائي في الفريق والجهاز الفني والمشجعين عما فعلته اليوم..ولا أعذار لما فعلته".

ويعتبر القدوري من أهم لاعبي فريقه اليوناني بعدما دافع عن ألوانه في 15 مباراة منذ بداية الموسم الحالي في مختلف المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل ثلاثة أهداف مع تقديم تمريرتين حاسمتين، علما أنه انضم إلى المجموعة صيف 2017 بعقد من أربعة مواسم قادما من نابولي الإيطالي.