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كُتّاب وآراء
الإصابة تبعد اللاعب المغربي بوفال عن الملاعب
تعرض الدولي المغربي سفيان بوفال، لاعب أنجي، لإصابة جديدة أثناء مواجهة ناديه لضيفه لوريان، ضمن الأسبوع الـ 13، وهي المباراة التي جرت على ملعب "ريموند كوبا".
واضطر المهاجم المغربي، الذي عاد إلى تشكيلة أنجي الأساسية يوم الأحد أمام لوريان، إلى مغادرة أرضية الميدان بواسطة نقالة بعدما أصيب في ساقه اليمنى في بداية الشوط الثاني.
وإن كان من المستحيل في الوقت الحالي تحديد الطبيعة الدقيقة لهذه الإصابة، فإن المدرب ستيفان مولين توقع خطورة الوضع لدى النجم المغربي خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة، قائلا: "بالنسبة لسفيان، لم يتم تشخيصنا بعد، لكن يبدو أنها إصابة كبيرة في عضلة فخذه الأيمن..تبدو كتمزق أو إجهاد عضلي، وهذه أخبار المساء السيئة".
وتلطخ انتصار أنجي على لوريان (2-0) بإصابة اثنين من تعاقداته الصيفية، ويتعلق الأمر ببوفال الذي حل مكانه جيمي كابوت (في الدقيقة 54)؛ ثم إبراهيم أمادو الذي كان عليه أن يفسح المجال أمام لاسانا كوليبالي (58) بعد تغيير اضطراري.