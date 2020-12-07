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نادي الكوكب المراكشي يطرح تذاكر افتراضية للبيع
الاثنين 07 دجنبر 2020 - 23:39
طرحت إدارة نادي الكوكب المراكشي لكرة القدم، تذاكر افتراضية للبيع، بقيمة، 30 و50 و100 و200 و500 درهم للبيع.
وأتت فكرة المكتب المسير لفريق عاصمة "النخيل"، طرح تذكرة افتراضية للبيع من أجل حث الجماهير العاشقة للكوكب لمساعدة الفريق في أزمته المالية التي يمر منها حاليا.
وتجدر الإشارة إلى أن الكوكب كان قد استهل مشواره في بطولة القسم الثاني للموسم الجديد 2021/2020، بتعادل مع شباب أطلس خنيفرة بنتيجة صفر لمثله.