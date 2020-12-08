الفرنسي بول بوغبا يقرر مغادرة مانشستر يونايتد

هسبريس ـ مُتابعة

قال مينو رايولا، وكيل أعمال لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوغبا، إن الأخير سيرحل عن صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم في يناير المقبل.

وأضاف رايولا، في مقابلة مع صحيفة "توتو سبورت"، أن المتوج مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم،"غير سعيد في مانشستر يونايتد ويجب أن يرحل، عاجلا وليس آجلا".

وقال رايولا :"بول لا يشعر بالسعادة في نادي مانشستر يونايتد، لم يعد قادرا على التعبير عن نفسه بالشكل الذي كان متوقعا منه. عليه أن يغير الفريق الذي يلعب له حتى يغير الأجواء".

وتابع بالقول: "لدى بوغبا عقد يستمر عاما ونصف العام ... لكنني اعتقد أن الحل الأمثل لجميع الأطراف هو السماح برحيله في سوق الانتقالات المقبلة".

وسجل بوغبا، صاحب الـ27 عاما، الهدف الأول لمانشستر يونايتد في المباراة التي فاز بها الفريق على ويستهام بـ3 ـ 1، يوم السبت الماضي ،وأثبت أنه استعاد لياقته مجددا بعد المعاناة من الإصابات؛ وكذلك من عدوى فيروس كورونا المستجد خلال هذا الموسم.