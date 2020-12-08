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كُتّاب وآراء
تويزي يختار "أسود الأطلس" بدل منتخب إسبانيا
حسم اللاعب الشاب نبيل تويزي، لاعب الفريق الثاني لنادي إسبانيول برشلونة الإسباني لكرة القدم، أمره باختيار تمثيل المنتخب الوطني المغربي، إذ من المنتظر أن يكون حاضرا رفقة "الأشبال" في بطولة شمال إفريقيا لأقل من 20 سنة.
ولعب تويزي، البالغ من العمر 19 سنة، في تجربتين سابقتين بكل من مانشستر سيتي الإنجليزي وفالنسيا الإسباني، قبل أن ينضم إلى صفوف الفريق الثاني لإسبانيول برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، قال اللاعب الواعد: "إنه لشرف لي ولعائلتي بأكملها أن أكون قادرًا على تمثيل ألوان بلدي والدفاع عنها".
وتابع تويزي صاحب الجنسيتين المغربية والإسبانية: "تنتابني رغبة وحماس كبيران لمواجهة التحديات التي تنتظرنا، وسنكافح لتحقيق هدفنا، ونكون قادرين على جلب الفرحة لبلدنا في هذه الأوقات الصعبة".
وكان نبيل تويزي حل بمدينة طنجة في أكتوبر من السنة الماضية، لمتابعة المباراة الودية التي جمعت المنتخب المغربي بنظيره الغابوني، للاستئناس بالأجواء، كما جمعته جلسة بمسؤولي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في ذلك الوقت من أجل تقريب وجهات النظر قبل استدعائه رسميا لتمثيل "الأسود".
يُشار إلى أن تويزي من مواليد سنة 2001، وسبق له أن لعب لنادي فالنسيا للشباب قبل أن ينتقل إلى نادي مانشستر سيتي الذي لعب له في فئتي أقل من 18 وأقل من 23 سنة، ليلتحق خلال "المركاتو" الأخير بالفريق الثاني لإسبانيول برشلونة، كما سبق له أن دافع عن ألوان المنتخب الإسباني لأٌقل من 17 وأقل من 18 وأقل من 19 سنة.