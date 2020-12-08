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الرئيسية | رياضة | فريق "الماط" يهزم الجيش في ثاني جولة بالبطولة

فريق "الماط" يهزم الجيش في ثاني جولة بالبطولة

فريق "الماط" يهزم الجيش في ثاني جولة بالبطولة
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج
الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 19:52

تغلب فريق المغرب التطواني لكرة القدم، بنتيجة (3-2) على حساب مضيفه الجيش الملكي، في مباراة الجولة الثانية من منافسات الدوري، التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء.

وكان الجيش الملكي سباقا للتهديف عن طريق اللاعب أيمن شعباني، في حدود الدقيقة 29، فيما عدل هشام خلوة للمغرب التطواني في الدقيقة 41، قبل أن يمنح رضا سليم، التقدم مجددا للجيش في حدود الدقيقة 58.

واقتنص طوني هدف التعادل للمغرب التطواني في الدقيقة 70، قبل أن يعود ليحرز هدف الفوز في الوقت الضائع من الشوط الثاني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - ali الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 20:14
ماذا استفاد فريق الجيش الملكي من اللاعبين الأفارقة ؟
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8
2 - السعيدي الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 20:20
يجب إقالة المدرب في أقرب وقت قبل فوات الأوان، فريق الجيش الملكي الزعيم يستحق مدرب عالمي، فين أيام فاريا وأيام العز.
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4
3 - عسكري الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 20:32
هذه نتاءيج محترفين من الخرده افارقه يوجد احسن منهم بكثير في أحياء الرباط سلا القنيطره والمغرب كله دفاع مرتبك هجوم غاءب 12 سنه في بناء فريق أين المدرسه التي هي ركايز الفرق؟ مركز رياضي كبير أصبح بفريق صغير.
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7
4 - عبد الحق الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 20:33
بالتوفيق لل جميع الاندية الرياضية
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3
5 - موغرابي الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 20:42
الجيش و تطوان ها حنا عرفنا النتيجة ديالها علاش ما درتوش لينا النتيجة ديال بركان و فاس علاش واش بركان و فاس من اليابان المهم كتقولو باللي هسبريس جريدة لكل المغاربة ولا كيفاش
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-5
6 - مغربي الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 21:03
يجب مدرب محنك في قيمة فريق الجيش الملكي
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1
7 - Mafahamch الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 21:12
مشكل الجيش هو غياب إدارة تقنية محترفة فلا يعقل أنه يقوم بتسريح لاعبين في المستوى مقابل جلب خردة من اللاعبين الأفارقة و القسم الثاني!
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