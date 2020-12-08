فريق "الماط" يهزم الجيش في ثاني جولة بالبطولة

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج

تغلب فريق المغرب التطواني لكرة القدم، بنتيجة (3-2) على حساب مضيفه الجيش الملكي، في مباراة الجولة الثانية من منافسات الدوري، التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء.

وكان الجيش الملكي سباقا للتهديف عن طريق اللاعب أيمن شعباني، في حدود الدقيقة 29، فيما عدل هشام خلوة للمغرب التطواني في الدقيقة 41، قبل أن يمنح رضا سليم، التقدم مجددا للجيش في حدود الدقيقة 58.

واقتنص طوني هدف التعادل للمغرب التطواني في الدقيقة 70، قبل أن يعود ليحرز هدف الفوز في الوقت الضائع من الشوط الثاني.