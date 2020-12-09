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الرئيسية | رياضة | عشر إصابات بكورونا تخترق أسوار نادي الرجاء

عشر إصابات بكورونا تخترق أسوار نادي الرجاء

عشر إصابات بكورونا تخترق أسوار نادي الرجاء
هسبورت - عبد الله العلوي
الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 07:30

أجرى نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، فحصا شاملا بمجموع 40 مسحة طبية، للاعبين والإداريين بمركز التكوين التابع للنادي، وأفرز هذا الفحص إصابة 9 لاعبين بالإضافة إلى إطار إداري بالفريق.

وأكد بلاغ للفريق "الأخضر" في بلاغ أن هذا الفحص جاء على إثر ظهور حالة إيجابية في صفوف أحد لاعبي مركز التكوين.

وختم البلاغ أنه تقرر إغلاق مركز تكوين الرجاء بشكل مؤقت، مع عزل المصابين والتكفل بهم وفق البروتوكول الصحي المعمول به.

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