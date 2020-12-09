24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
09/12/2020
الأيام القادمة
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:46
|08:18
|13:25
|16:00
|18:22
|19:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- فصائل الدم النادرة
- مواجهات الرحل والسكان تتجدد في جهة سوس أمام زحف "كورونا"
- حديث الساعة
- تجنيد الأطفال في مخيمات تندوف ينتهك الاتفاقيات والمواثيق الدولية
- رهان كسب ثقة المغاربة بشأن لقاح الصين يُوحّد الأغلبية والمعارضة
جبهة "سامير": المغرب يخسر 100 مليون درهم شهريا بسبب خزّانات (5.00)
مواجهات الرحل والسكان تتجدد في جهة سوس أمام زحف "كورونا" (4.50)
- الملك يأمر الحكومة باعتماد مجانية "تلقيح كورونا" لجميع المغاربة - (252)
- جيش الجارة الشرقية يتمسّك بعقيدة العداء للمملكة في نزاع الصحراء - (143)
- خُمس المغربيات يؤيدن ضرب الرجل لزوجته عند الخروج بدون إذن - (78)
- المغرب يلامس إنضاج شروط طرد "الكيان الوهمي" من الاتحاد الإفريقي - (72)
- رصيف الصحافة: صرف منحة مالية استثنائية لجميع أفراد أسرة الأمن - (62)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
عشر إصابات بكورونا تخترق أسوار نادي الرجاء
الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 07:30
أجرى نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، فحصا شاملا بمجموع 40 مسحة طبية، للاعبين والإداريين بمركز التكوين التابع للنادي، وأفرز هذا الفحص إصابة 9 لاعبين بالإضافة إلى إطار إداري بالفريق.
وأكد بلاغ للفريق "الأخضر" في بلاغ أن هذا الفحص جاء على إثر ظهور حالة إيجابية في صفوف أحد لاعبي مركز التكوين.
وختم البلاغ أنه تقرر إغلاق مركز تكوين الرجاء بشكل مؤقت، مع عزل المصابين والتكفل بهم وفق البروتوكول الصحي المعمول به.