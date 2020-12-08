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كُتّاب وآراء
شباب المحمدية يتصدر البطولة بفوز على الزمامرة
حقق فريق شباب المحمدية لكرة القدم، فوزه الثاني في منافسات الدوري الاحترافي أمام ضيفه نهضة الزمامرة، في مباراة الجولة الثانية التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على أرضية ملعب البشير بالمحمدية.
وسجل اللاعب إسماعيل مترجي، هدف الفوز لشباب المحمدية في حدود الدقيقة 30، حافظ عليه أبناء المدرب محمد أمين بنهاشم، إلى غاية إنهاء الحكم عبد العزيز المسلك، تفاصيل المواجهة بتحقيق شباب المحمدية للنقاط الكاملة.
وعقب هذه النتيجة، انفرد فريق شباب المحمدية مؤقتا بصدارة الترتيب بـ6 نقاط من فوزين، فيما ظل فريق نهضة الزمامرة يقبع في ذيل الترتيب بصفر نقطة من هزيمتين.