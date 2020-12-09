رونالدو: العلاقة مع ليونيل ميسي كانت دائما طيبة

هسبريس ـ مُتابعة

اعتبر البرتغالي كريستيانو رونالدو أن الأرجنتيني ليونيل ميسي لم يكن يوما غريما له، وذلك بعد تسجيل لاعب يوفنتوس ثنائية ساهمت في انتصار فريقه الإيطالي على حساب برشلونة الإسباني، ليل أمس الثلاثاء، في ختام مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

بعد المباراة، التي فاز فيها يوفنتوس 3-0 على أرض برشلونة، وهي نتيجة تخوّله تصدر المجموعة بفارق المواجهتين المباشرتين بعد خسارة "السيدة العجوز" ذهابا بهدفين، قال رونالدو: "كانت لدي علاقة ودية معه دوما، تشاركنا الجوائز لمدة 12 أو 13 عاما. لم اعتبره غريما، بل تصرفت معه دوما بشكل جيد".

وسيطر اللاعبان بشكل خارق على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في السنوات الماضية، بحيث أحرزها ميسي 6 مرات ورونالدو 5 مرات.

اللاعب البالغ 35 عاما، الذي تواجه عدة مرات مع ميسي عندما كان البرتغالي في صفوف ريال مدريد الإسباني، تابع: "نعرف أنه في كرة القدم نحب اختلاق غريم من أجل العرض. لكن بالنسبة لي لا يختلف الأمر. برشلونة يمر من فترة صعبة، لكنه يبقى نادي برشلونة".