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الرئيسية | رياضة | تلاعب بنتائج لقاءات يستنفر "فيفا" والأمم المتحدة

تلاعب بنتائج لقاءات يستنفر "فيفا" والأمم المتحدة

تلاعب بنتائج لقاءات يستنفر "فيفا" والأمم المتحدة
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 18:44

أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الأربعاء، حملة لتشجيع الرياضة على مناهضة التلاعب بنتائج المباريات.

وذكر الاتحاد أن الحملة "تهدف إلى تعزيز معرفة اللاعبين والمدربين والمسؤولين بالمنصات السرية المتاحة للإبلاغ عن الأساليب المتبعة من جانب المشتبه بهم في التلاعب بنتائج المباريات، وتشجيع أي شخص في كرة القدم للإبلاغ إذا جرى الاتصال به للمشاركة في ذلك (التلاعب)."

وأبدى العديد من اللاعبين والمسؤولين، ومن بينهم "بيبيانا شتاينهاوس" التي تعد أول امرأة ألمانية تحترف التحكيم في كرة القدم، دعمهم الكبير لهذه الحملة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - علال كبور الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 19:22
منذ تنظيم كاس العالم في امريكا سنة 1994 تحولت اللعبة النظيفة الى بؤرة للربح السريع وتفشي الفساد والبيع والشراء في النتاءج واستولت الشركات العابرة القارات على الكرة وأحكمت سيطرتها عليها مثل شركات المشروبات والملابس الامريكية الاروبية وتواطءت مع مختلف لوبيات الفساد والتزوير ولا يمكن لاَي احد الخروج من داءرة الفساد التي تدمر اللعبة الشعبية وصار كل شيء مزور في سبيل الملايير
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