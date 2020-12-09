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كُتّاب وآراء
تلاعب بنتائج لقاءات يستنفر "فيفا" والأمم المتحدة
أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الأربعاء، حملة لتشجيع الرياضة على مناهضة التلاعب بنتائج المباريات.
وذكر الاتحاد أن الحملة "تهدف إلى تعزيز معرفة اللاعبين والمدربين والمسؤولين بالمنصات السرية المتاحة للإبلاغ عن الأساليب المتبعة من جانب المشتبه بهم في التلاعب بنتائج المباريات، وتشجيع أي شخص في كرة القدم للإبلاغ إذا جرى الاتصال به للمشاركة في ذلك (التلاعب)."
وأبدى العديد من اللاعبين والمسؤولين، ومن بينهم "بيبيانا شتاينهاوس" التي تعد أول امرأة ألمانية تحترف التحكيم في كرة القدم، دعمهم الكبير لهذه الحملة.