اللجنة التأديبية لفريق الفتح تستمع للاعب الهجهوج

هسبورت - آمال لكعيدا

كشف مصدر مسؤول داخل نادي اتحاد الفتح الرياضي أن اللاعب رضا الهجهوج مَثُلَ أمام اللجنة التأديبية للنادي، للإدلاء بموقفه بعد التصرف غير المسؤول الذي صدر منه خلال احتفاله بالهدف المسجل في مرمى الرجاء الرياضي، الأحد الماضي.

وأكد المصدر نفسه، في تصريح لـ"هسبورت"، أن اللجنة التأديبية التابعة لنادي اتحاد الفتح الرياضي رفعت تقريراً مفصلاً عن تفاصيل الجلسة التي حضرها الهجهوج ووكيل أعماله إلى حمزة الحجوي، رئيس النادي ذاته، على أن يقرر المكتب المديري، برئاسة الحجوي، العقوبة التي سيتم إصدارها في حق اللاعب بعد مباراة الفريق أمام مولودية وجدة، لحساب ثاني جولات البطولة "برو".

وبخصوص الخبر الرائج حول معاقبة اللاعب بغرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم، أوضح المصدر ذاته أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، وأن الترويج له من قبل بعض الجهات يرجع إلى بعض مواد القانون الداخلي للنادي؛ وهي المواد التي تنص على معاقبة اللاعب الذي يخلع قميصه احتفالاً بـ10 آلاف درهم غرامة، فيما يعاقب اللاعب الذي يرتدي لباساً يحمل رسائل مسيئة بغرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم.

وكان رضا الهجهوج، لاعب الفتح الرباطي، أثار الجدل بعد كشفه خلال احتفال بهدفه في مرمى أنس الزنيتي عن قميص "وينرز" يحمل عبارة "فدائيو الوداد"، في إشارة إلى انتمائه إلى الفصيل المشجع للوداد الرياضي.