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الرئيسية | رياضة | الوداد يحقق فوزه الثاني على حساب الدفاع الجديدي

الوداد يحقق فوزه الثاني على حساب الدفاع الجديدي

الوداد يحقق فوزه الثاني على حساب الدفاع الجديدي
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج
الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 17:25

عاد فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، بفوز ثمين بهدف نظيف من قلب مدينة الجديدة على حساب مضيفه الدفاع الجديدي، في مباراة الجولة الثانية من منافسات الدوري الاحترافي التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء.

وتميزت مجريات النصف ساعة الأولى من المواجهة بخوضها من عناصر الطرفين بحذر كبير، واقتصار اللعب في وسط الملعب، الشيء الذي غيب محاولات التهديف من الجانبين وأبقى الحارسين سفيان باروحو ورضا التكناوتي، في شبه راحة.

وانتظر المهاجم أيوب الكعبي، إلى غاية الدقيقة 31 ليهز الشباك محرزا هدف السبق للفريق البيضاوي، رد عليه الدفاع الجديدي بعد دقيقتين بتسديدة قوية من رجل اللاعب ديا ستانيسلاس، هددت مرمى الوداد.

ومع بداية مجريات الشوط الثاني، ضغط الفريق "الدكالي" على مرمى الوداد، إذ تمكن من هز الشباك في حدود الدقيقة 48، غير أن قرار غرفة "الفار" ألغى الهدف بداعي التسلل، لتتواصل بعده التحركات الهجومية لأبناء المدرب عبد الحق بنشيخة، فيما كان الوداد قريبا من تعزيز النتيجة في أكثر من مرة.

ورفع الوداد الرياضي رصيده بعد هذا الفوز للنقطة السادسة في صدارة ترتيب البطولة مناصفة مع شباب المحمدية، فيما بقي رصيد الدفاع الجديدي خاليا من النقاط بعد تجرعه الهزيمة الثانية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - stop الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 18:01
البنزرتي عندو الخدمة باش يرجع الوداد قوي واوك والكرتي والحسوني ,اسرير,نجم الدين والمترجي ماعندهمش مستوى الوداد
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2 - محمد الرياضي الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 18:02
الفريقان معا قدما كرة راقية ولاسيما في الشوط الثاني واللعبون بدأوا يتحررون من الضغط والروتين ،نتمنى أن يتم تحرير اللاعبين كليا من الضغوط . هنيئا للوداد ثلاث نقط وإلى الأمام.
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