24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:46
|08:18
|13:25
|16:00
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حديث الساعة
- العمراني: "فجوة كبيرة" بين الاعتراف والتمتع بحُقوق ذوي الإعاقات
- دراسة: حرص الأطفال على العطاء يعود عليهم بالنفع
- نقابة تنبه إلى الوضع الوبائي في ابتدائية المحمدية
- دكاترة الوظيفة العمومية ينزلون إلى الشارع طلبا للإدماج في الجامعات
حرارة الانتخابات توسّع الترحال وترفع المواجهة بين الأحزاب السياسية (5.00)
الجزائر تتخبط بين تبرير خروقات حقوق الإنسان ودعم الانفصاليين (5.00)
زيارة زعيم "اليمين الإسباني المتطرف" تثير احتجاجات بجُزر الكناري (5.00)
- جيش الجارة الشرقية يتمسّك بعقيدة العداء للمملكة في نزاع الصحراء - (154)
- خُمس المغربيات يؤيدن ضرب الرجل لزوجته عند الخروج بدون إذن - (97)
- رصيف الصحافة: صرف منحة مالية استثنائية لجميع أفراد أسرة الأمن - (94)
- دكاترة الوظيفة العمومية ينزلون إلى الشارع طلبا للإدماج في الجامعات - (74)
- مغاربة يطالبون الحكومة بحجب أو حظر الألعاب الإلكترونية العنيفة - (70)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الوداد يحقق فوزه الثاني على حساب الدفاع الجديدي
عاد فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، بفوز ثمين بهدف نظيف من قلب مدينة الجديدة على حساب مضيفه الدفاع الجديدي، في مباراة الجولة الثانية من منافسات الدوري الاحترافي التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء.
وتميزت مجريات النصف ساعة الأولى من المواجهة بخوضها من عناصر الطرفين بحذر كبير، واقتصار اللعب في وسط الملعب، الشيء الذي غيب محاولات التهديف من الجانبين وأبقى الحارسين سفيان باروحو ورضا التكناوتي، في شبه راحة.
وانتظر المهاجم أيوب الكعبي، إلى غاية الدقيقة 31 ليهز الشباك محرزا هدف السبق للفريق البيضاوي، رد عليه الدفاع الجديدي بعد دقيقتين بتسديدة قوية من رجل اللاعب ديا ستانيسلاس، هددت مرمى الوداد.
ومع بداية مجريات الشوط الثاني، ضغط الفريق "الدكالي" على مرمى الوداد، إذ تمكن من هز الشباك في حدود الدقيقة 48، غير أن قرار غرفة "الفار" ألغى الهدف بداعي التسلل، لتتواصل بعده التحركات الهجومية لأبناء المدرب عبد الحق بنشيخة، فيما كان الوداد قريبا من تعزيز النتيجة في أكثر من مرة.
ورفع الوداد الرياضي رصيده بعد هذا الفوز للنقطة السادسة في صدارة ترتيب البطولة مناصفة مع شباب المحمدية، فيما بقي رصيد الدفاع الجديدي خاليا من النقاط بعد تجرعه الهزيمة الثانية.