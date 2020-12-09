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الرئيسية | رياضة | طلاق وشيك بين نبيل درار و"فناربخشة" التركي

طلاق وشيك بين نبيل درار و"فناربخشة" التركي

طلاق وشيك بين نبيل درار و"فناربخشة" التركي
أوعنا بلعيد
الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 23:36

يعتزم الدولي المغربي نبيل درار، مدافع فناربخشة التركي لكرة القدم، خوض تجربة احترافية جديدة انطلاقا من الميركاتو الشتوي المقبل، بعدما بات خارج حسابات الطاقم التقني لناديه الحالي.

وحسب مصادر صحيفة "Aksam" التركية، فإن اللاعب المغربي، الذي يبلغ من العمر 34 سنة، يريد المغادرة في يناير، إذ لم يخض أية مباراة مع ناديه الحالي منذ بداية الموسم الجديد.

وأصبح درار غير مرغوب فيه من قبل الإدارة، بعدما رفض تخفيض راتبه السنوي؛ وهو ما أثّر على علاقته مع المكتب المسير قبل أن يساهم جلوسه كثيرا على دكة البدلاء في اتخاذ قراره الجديد الرامي إلى المغادرة في الانتقالات المقبلة على أن تكون وجهته المنتظرة العودة إلى التباري بالملاعب البلجيكية.

وكشفت المصادر التركية والبلجيكية عن اتفاق وشيك بين اللاعب المغربي وإدارة كلوب بروج البلجيكي، إذ يريد الظهير الأيمن للأسود العودة إلى الفريق الذي ارتدى قميصه لأربع سنوات من 2008 إلى 2012.

بدوره، يريد نادي فنربخشة استغلال ما تبقى من عقد اللاعب الذي سينتهي في يونيو 2022، لبيعه إلى أحد الأندية المهتمة بخدماته.

وخاض اللاعب المغربي إجمالي 73 مباراة في الدوري التركي الممتاز بقميص فنربخشة، ساهم خلالها بـ7 أهداف و12 تمريرة حاسمة.

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