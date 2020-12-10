أوعنا بلعيد

توصّل مسؤولو نادي أولمبياكوس اليوناني لكرة القدم إلى اتفاق مع الدولي المغربي يوسف العربي يقضي بتمديد عقده لموسم إضافي إلى غاية 2022، بعد العروض الكبيرة التي بصم عليها مهاجم الأسود مع المجموعة.

واتفق يوسف العربي وإدارة أولمبياكوس على تمديد العقد الرابط بينهما لموسم آخر مع الزيادة في الأجر السنوي للاعب، الذي قاد الفريق إلى تحقيق الثنائية الموسم المنصرم. كما قدم عروضا لافتة مع المجموعة، بعد تجربة احترافية ناجحة أخرى له بقميص الدحيل القطري.

ويطمح النادي اليوناني إلى قطع الطريق أمام الأندية الراغبة في الاستفادة من خدمات المهاجم المغربي البالغ من العمر 33 سنة، لا سيما أنه توصل بأربعة عروض من أندية تمارس بالدوريات الخليجية.

وبات يوسف العربي اللاعب الذي لا يمس لدى الطاقم التقني، لا سيما عقب انفجاره تهديفيا في الموسم الأول له مع بطل اليونان؛ فقد تمكن من تسجيل 36 هدفا في مختلف المسابقات، كما توج بلقب هداف الدوري اليوناني بعدما سجل 20 هدفا.