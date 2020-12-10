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الرئيسية | رياضة | أمرابط يقترب من إنهاء التعاقد مع النصر السعودي

أمرابط يقترب من إنهاء التعاقد مع النصر السعودي

أمرابط يقترب من إنهاء التعاقد مع النصر السعودي
أوعنا بلعيد
الخميس 10 دجنبر 2020 - 15:10

بات الدولي المغربي نور الدين أمرابط أول الأجانب المرشحين لمغادرة نادي النصر السعودي لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب رغبة الإدارة في تجديد الدماء ودخول مهاجم واتفورد السابق الفترة الحرة في الشهر المقبل.

وتستعد "الإدارة النصراوية" للتخلص من بعض نجوم الفريق بالميركاتو المقبل من أجل التعاقد مع أسماء جديدة قادرة على تقديم الإضافة وتحسين المستوى، لا سيما عقب النتائج المتذبذبة التي حصلت عليها المجموعة خلال الموسم الجديد.

وحسب مصدر مسؤول بنادي النصر السعودي فإن المهاجم المغربي أمرابط يواجه صعوبة واضحة في تجديد عقده؛ إذ تريد إدارة النادي التريث قبل حسم قرارها بينما يصر اللاعب على وضوح الرؤية، وهو ما يرجح بشكل كبير خروجه إلى جانب الحارس الأسترالي براد جونز والكوري جين سو كيم.

وتتجه إدارة النصر إلى التعاقد مع لاعبين اثنين خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، ما سيجبرها على التخلص من بعض اللاعبين الأجانب؛ إذ لا يسمح سوى بقيد 7 أجانب فقط لكل فريق، وهو ما يرشح خروج اللاعب الدولي المغربي أمرابط.

ويجتاز زملاء عبد الرزاق حمد الله لحظات عصيبة جدا في الدوري السعودي الممتاز؛ إذ يحتلون المركز قبل الأخير برصيد أربع نقاط فقط حصلوا عليها بعد مرور سبع جولات من فوز وتعادل يتيمين بينما تكبدوا مرارة الهزيمة في خمس مباريات، في واحدة من أسوأ البدايات للفريق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - اجديك الخميس 10 دجنبر 2020 - 15:32
بيني وبينكم اللاعب لمرابط مع كل الاحترامات له لم يعد داك الاسد القوي الدي يصنع الفارق، طبعا حتي عامل السن لايسمح بدلك، فهو كان يعتمد علي قدراته البدنية اكتر منها الدهنية، لذلك والاجدر به ان يكمل ماتبقي في مشواره الكروي بالبطولة المغربية، ليس نقصا من مستوي بطولتنا ، ولكن حنا خاوا نصبروا فيما بيننا...
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