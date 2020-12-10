زياش يغيب عن 3 مباريات في دوري "بريميرليغ"

أوعنا بلعيد

كشف الإنجليزي فرانك لامبارد، مدرب فريق تشيلسي لكرة القدم، أن الدولي المغربي حكيم زياش وكالوم هدسون أودوي سيغيبان لمدة أسبوعين بسبب الإصابة.

وأجبر "المايسترو المغربي" على مغادرة أرضية الميدان أمام ليدز يونايتد بالدوري المحلي بسبب مشكلة "بسيطة" في أوتار الركبة.

في غضون ذلك، تعرض هدسون أودوي أيضًا لإصابة مماثلة في التدريبات قبل تعادل تشيلسي (1-1) أمام كراسنودار في دوري أبطال أوروبا.

وقال لامبارد متحدثا لوسائل الإعلام الإنجليزية: "نأمل أن يغيب اللاعبان لمدة أسبوعين تقريبا، لقد أجروا بعض الفحوصات تظهر أن الأمر سيستغرق حوالي أسبوعين، لذلك أعتقد أنه أمر إيجابي؛ خاصة لحكيم زياش".

وسيفقد الطاقم التقني للبلوز خدمات النجم المغربي خلال 3 مباريات بالدوري الإنجليزي إن غاب عن الميادين لأسبوعين؛ إذ من المحتمل أن لا يكون متاحا أمام إيفرتون وولفرهامبتون ووست هام.

ومع ذلك، يمكن أن يعود الدولي المغربي حكيم زياش في مباراة الديربي أمام "مدفعجية أرسنال" ضمن الأسبوع الـ15 من منافسات "بريميرليغ".