حارث يكمل مدة الإيقاف ويستعد للقاء "أوغسبورغ"

أوعنا بلعيد

خاض الدولي المغربي أمين حارث تداريبه مع نادي شالكه تأهبا لملاقاة نادي إفس أوغسبورغ ضمن الأسبوع الـ11 من الدوري الألماني الممتاز.

وعاد المهاجم المغربي للتدرب مع المجموعة بعدما تقرر في وقت سابق إيقافه من قبل إدارة النادي لحوالي أسبوعين لدواع انضباطية.

في الآونة الأخيرة، تدرب حارث بشكل فردي لمدة أسبوعين لأسباب تأديبية، وقال المدير الرياضي يوخن شنايدر: "قلنا منذ البداية إن وقت تأمل أمين قد ينتهي أخيرا؛ إذ توصل إلى الاستنتاجات الصحيحة من سلوكه".

وأجرى المهاجم المغربي مقابلة مع إدارة ناديه أقنع فيها مسؤولي النادي بأنه يمكن أن يكون جزءا مهما من الفريق مرة أخرى. وقال شنايدر: "بوجود طاقم التدريب حول المدرب مانويل باوم، سيبذل اللاعب قصارى جهده لإعادة إمكاناته الكروية".

واستأنف ثلاثة محترفين، من بينهم أمين حارث، التدريبات يوم الأربعاء مع مجموعة شالكه، وذلك تأهبا لخوض المباريات المقبلة، من بينها مواجهة أوغسبورغ على أرضية ملعب "إمبولس أرينا" ضمن الأسبوع الحادي عشر من الدوري المحلي.

وغاب سبعة لاعبين بداعي الإصابة واثنان بسبب الإيقاف ضد باير ليفركوزن (0: 3) نهاية الأسبوع الماضي، بينما سيكون الوضع أفضل أمام أوغسبورغ بعودة حارث وحارس المرمى رالف فارمان والظهير ساليف ساني.