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كُتّاب وآراء
"أسود الأطلس" تنهي 2020 في المرتبة 35 عالميا
وضع التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم المنتخب الوطني المغربي في المركز 35 عالميا، وذلك وفق اللائحة الصادرة اليوم الخميس عن "فيفا".
وتمركز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في المرتبة 4 إفريقيا، وراء منتخبات السنغال وتونس والجزائر، على التوالي، تليه المنتخبات الوطنية لنيجيريا ومصر والكاميرون وغانا ومالي؛ على الترتيب.
وشهدت التصنيف العالمي الجديد استقرار بلجيكا في الصدارة، تليها منتخبات فرنسا والبرازيل وإنجلترا، ثم البرتغال وإسبانيا والأرجنتين، وبعدها الأورغواي والمكسيك وإيطاليا.