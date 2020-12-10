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الرئيسية | رياضة | "أسود الأطلس" تنهي 2020 في المرتبة 35 عالميا

"أسود الأطلس" تنهي 2020 في المرتبة 35 عالميا

"أسود الأطلس" تنهي 2020 في المرتبة 35 عالميا
هسبريس من الرباط
الخميس 10 دجنبر 2020 - 13:15

وضع التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم المنتخب الوطني المغربي في المركز 35 عالميا، وذلك وفق اللائحة الصادرة اليوم الخميس عن "فيفا".

وتمركز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في المرتبة 4 إفريقيا، وراء منتخبات السنغال وتونس والجزائر، على التوالي، تليه المنتخبات الوطنية لنيجيريا ومصر والكاميرون وغانا ومالي؛ على الترتيب.

وشهدت التصنيف العالمي الجديد استقرار بلجيكا في الصدارة، تليها منتخبات فرنسا والبرازيل وإنجلترا، ثم البرتغال وإسبانيا والأرجنتين، وبعدها الأورغواي والمكسيك وإيطاليا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - yaaaaaaaaaaaaaadirs الخميس 10 دجنبر 2020 - 13:24
تبارك الله علينا ربي يحضينا،. باراكا من إلهاء الناس بالتفاهات و هو أحوج لمقومات الحياة الأساسية حتى يعيشوا العيش الكريم
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7
2 - وطني الخميس 10 دجنبر 2020 - 13:26
نتمنى للمنتخب المغربي المزيد من التالق و العطاء و التاهل لبطولة افريقيا و العالمم انشاء الله.
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11
3 - رأي الخميس 10 دجنبر 2020 - 13:35
من السبعينات بدون لقب ،فقط هذا المنتخب يزداد غنى على حساب الصحة و الطرق و مستلزمات الفقراء
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11
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